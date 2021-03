Kirche und Homosexualität: Für immer Nein

Die Lesbisch-Gay-Bisexuell-Transgender-Intersexuell-Queer-Szene in die Kirche bringen oder mit der Kirche in die LGBTIQ-Szene gehen? Katharina Payk möchte beides. Sie ist Vikarin, also angehende Pfarrerin, in der evangelischen Kirche. In der ökumenischen LGBTIQ-Community arbeitet sie mit Menschen aus allen Konfessionen. Die Vikarin möchte queere Muster in der Bibel sichtbar machen – in Predigten, Vorträgen und in der Seelsorge. So sei etwa der Treuespruch „bis uns der Tod scheide“ auf zwei Frauen aus dem Alten Testament zurückzuführen – Ruth und Naomi. Der christliche Glaube biete der LGBTIQ-Community viele Ressourcen, weswegen sie im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen am 28. Mai einen queeren Gottesdienst „One of Us“ in der Bekenntniskirche Wien-Donaustadt veranstaltet. „Wir müssen hinschauen, was wir als Kirchen kaputtgemacht haben, und was davon man wieder aufrichten kann.“