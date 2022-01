Missbrauch in der katholischen Kirche: Sieben dunkle Jahre

Drei Jahre vergingen. Imlau schloss das Theologie-Studium ab. Seine Diplomarbeit wurde mit 1,0 bewertet. Danach habe ihm der Regens eröffnet, dass er „uneingeschränkt auf meiner Seite sei, sich jedoch sämtliche Priester, die mich sonst kennen, gegen meine Weihe ausgesprochen hätten“. Naiv, wie er gewesen sei, habe er, Imlau, das „sogar geglaubt“.

Als er die Priester aufsuchte, die über ihn ein angeblich abschätziges Testimonium erstellt hatten, seien diese perplex gewesen: „Sie sagten, sie hätten sich eindeutig für mich ausgesprochen. Und sie haben mir Kopien der Gutachten gezeigt.“ Damit habe er den Regens konfrontiert, dieser habe daraufhin die Fürsprecher diskreditiert: Der erste sei in „bedenklich vorgerücktem Alter“, der zweite ein „mieser Intrigant“ und den dritten, Imlaus Heimatpfarrer, kenne man in München nicht. Die Zeugnisse würden daher nicht gelten. „Ich begann zu entdecken, dass der Herr Regens nicht sehr ehrlich war“, sagt Imlau.

In seiner dicken Mappe sucht er nach dem Schreiben von anno 1980, mit dem er den „hochwürdigsten Herrn Kardinal“ um eine Audienz bittet. Dessen Antwort kommt am 26. November 1980 und enthält laut Imlau eine versteckte Warnung: „Ich wundere mich, dass Sie mich um eine Audienz bitten“, schreibt Ratzinger. Und: „Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass Vermischungen zwischen Forum internum und Forum externum vermieden werden müssen.“ Für jene, die in der katholischen Hochdiplomatie nicht firm sind, sei das mit „Ich weiß, was Sie mir erzählen werden, aber ich will es nicht hören!“ zu übersetzen.

Am 3. Dezember 1980 kommt es zu dem Gespräch. Imlau schildert es so bildhaft, als wollte er Produzenten für ein Drehbuch gewinnen. Ratzinger sei „abwechselnd weiß und rot geworden, er nahm seinen Ring ab, drehte ihn, steckte ihn an den Finger, und sagte, druckreif wie immer: ‚Herr Imlau, der Vorwurf der Homosexualität gegen den hochwürdigsten Herrn Regens ist mir selbstverständlich seit langer Zeit bekannt. In der Vergangenheit habe ich den Abstreitungen des Herrn Regens stets Glauben geschenkt. Nun, da erneut jemand mit diesen Vorwürfen zu mir kommt, werde ich diese auf das Sorgfältigste untersuchen. Sie werden verstehen, dass Ihre Eignung zum Priestertum nur gegeben sein kann, wenn sich die Schwere der den moralischen Bereich betreffenden Vorwürfe als stichhaltig erweist.‘“ Er, Imlau, habe gestottert: „Eminenz, das ist doch selbstverständlich. Wer in so einem Fall lügen würde, wäre in keinem Fall für das Priestertum geeignet.“ Kühl habe Ratzinger erwidert: „Danke! Haben Sie noch etwas zu sagen?“ Und als er hoffte, der Kardinal würde ihm nun den Ring zum Kuss reichen, habe dieser die Hände hinter dem Rücken verschränkt.

Nach dem Treffen herrschte Funkstille, bis Imlau sich ein Herz fasste und bei Ratzinger schriftlich auf eine Entscheidung drängte. Am 23. Jänner 1981 schreibt der Kardinal zurück: Nun sei er zum Ergebnis gekommen, „dass die den Bereich der Moral betreffenden Behauptungen (…) als einwandfrei widerlegt gelten dürfen, sodass ein Grund für ein Eingreifen für mich nicht gegeben ist. Ich bitte Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen und die betreffenden Behauptungen daher auch nicht mehr zu wiederholen.“