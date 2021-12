„Don‘t Look Up“ auf Netflix: Der ganz reale Weltuntergang

Die Reaktionen auf den bevorstehenden Weltuntergang lassen sich zwei politischen Lagern zuordnen. Das der WissenschafterInnen geht mit dem Wahlspruch „Just Look Up“ ins Feld, das des Weißen Hauses perpetuiert titelgebend „Don‘t Look Up“.

Ähnlich divergierend sind die Reaktionen auf den Film: Während eine Hälfte die Realsatire in höchsten Tönen lobt, ist sie für andere überwertet wie überladen. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte – der Film rastet sich zwar durchaus auf der hochkarätigen Besetzung (Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Cate Blanchett…) aus, trifft jedoch in seiner Absurdität genau das Zeitgefühl.