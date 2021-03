Drei Fragen zu den Jugendlichen in der Wiener Innenstadt

Aus Mangel an Alternativen treffen sich Jugendliche momentan häufiger in der Wiener Innenstadt - die Polizei reagiert mit Strafen. Auf Dauer kann das kein Allheilmittel sein, so Experten. Ilkim Erdost vom Verein Wiener Jugendzentren im Interview.

von Thomas Hoisl, Patricia Bartos