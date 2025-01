Dreier-Koalition gescheitert: Neos springen ab

Das neue Jahr ist erst drei Tage alt, da platzt bereits die erste innenpolitische Bombe: Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos sind gescheitert. Die Neos haben am Freitagvormittag überraschend zu einer Pressekonferenz geladen, nachdem die Parteichefs am Donnerstag bis spätabends verhandelt hatten. In der Pressekonfeenz verkündete Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger den Ausstieg der Pinken aus den Verhandlungen. Es habe kein Durchbruch errungen werden können, sagte Meinl-Reisinger. Sie hat Karl Nehammer (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Morgen informiert, dass sie nicht weiterverhandeln wird.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.