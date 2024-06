DSN: „Latentes Gefahrenpotenzial“ bei Regenbogenparade

Neben Regenbogenfahnen, tonnenweise Glitzer und solidarischen Parolen gibt es auf der morgigen Wiener Pride auch einen unangenehmen Begleiter: Wie jedes Jahr müssen sich die knapp 200.000 Unterstützer:innen der LGTBQIA+-Community die Frage stellen: Wie sicher können sie feiern?

Drei jugendliche IS-Sympathisanten – 14, 17 und 20 Jahre alt – sollen vergangenes Jahr in einem Telegram-Chat geplant haben, ein Sturmgewehr und ein großes Messer zu kaufen, um damit Besucher:innen der Pride-Parade anzugreifen. Auf ihren Handys fand man Propagandamaterial des „Islamischen Staats“, sowie Anleitungen zum Bauen einer Bombe. Die Ermittlungen stecken fest, die drei Verdächtigen wurden bereits wenige Tage nach ihrer Verhaftung freigelassen.

Dass ein jihadistischer Anschlag geplant und nur knapp vereitelt wird, ist mittlerweile jedoch kein Einzelfall mehr. Im Oktober 2023 wurde in vielen europäischen Ländern die zweithöchste Terrorwarnstufe ausgerufen – so auch in Österreich. Der Verfassungsschutz warnt in seinem Ende Mai erschienenen Bericht vor einer neuen Terrorwelle; ein großer Fokus liegt hierbei auf der Terrorgruppe ISPK (Islamischer Staat Provinz Khorasan).