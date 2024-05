So werden Teenager auf TikTok zur Zielscheibe islamistischer Influencer

Ein Leben ohne TikTok ist für viele junge Menschen kaum mehr vorstellbar. Die Kurzvideoplattform gilt als Lieblings-App der Generation Z, mittlerweile sind dort auch österreichische Politiker:innen wie Europaministerin Karoline Edtstadler (sie zählt ganze 24.300 Follower) oder der NEOS–Nationalratsabgeordnete Yannick Shetty (mit 49.100 Follower fast schon ein TikTok-Star) vertreten. Auch, um junge Wähler:innen anzusprechen.

Rund 1,75 Millionen Österreicher:innen verwenden TikTok, viele der User:innen sind unter 18 Jahre alt. TikTok ist schon ab dreizehn Jahren zugelassen, eine richtige Alterskontrolle gibt es jedoch nicht – manche User:innen sind deutlich jünger.

Beim Scrollen fallen viele in so genannte „Rabbit Holes“ – also in den Zustand, in dem man mit gebannter Aufmerksamkeit stundenlang nur noch Inhalte auf einem sozialen Netzwerk konsumiert. Diese „Rabbit Holes“ können einerseits lustige Katzenvideos und Tänze sein, andererseits aber auch brutale, radikale Propaganda und Fake News.

„Heutzutage ist es nicht mehr notwendig, dass Islamprediger in Moscheen gehen, die Radikalisierung findet online statt“, warnt Verena Fabris, Leiterin der Beratungsstelle Extremismus Boja, bei einem parlamentarischen Roundtable Anfang der Woche. Mehrere Expert:innen haben sich dafür am Montagabend im Palais Epstein eingefunden, um über die Gefahren von Radikalisierung auf TikTok zu sprechen. profil war vor Ort.

Identitätssuche auf TikTok

Vor allem junge User:innen sind für Online-Radikalisierung anfällig: Sie suchen im Internet häufig Antworten auf existenzielle Fragen. Was Kinder früher ihre Eltern oder Freund:innen gefragt haben, darüber erkundigen sie sich nunmehr auf TikTok. Der Algorithmus ist zudem abgestimmt darauf, seine User:innen zu emotionalisieren und zu manipulieren, erklärt Matthias Jax von Safer Internet: „TikTok hat seinen Algorithmus perfektioniert. Kein anderes Medium hat so eine große Bandbreite an verschiedenen Inhalten und Themen.“ Und: Radikale wissen diese Vulnerabilität für sich zu nutzen.