Wie stark ist die Terrorgruppe IS Provinz Khorasan in Österreich?

Im Dezember wurden drei mutmaßliche Jihadist:innen verhaftet, die einen Terroranschlag auf den Wiener Stephansdom und andere österreichische Kirchen geplant haben sollen. Sie alle gehören der Terrorgruppe Islamischer Staat Provinz Khorasan (kurz: ISPK) an. Doch: Was ist das für eine islamistische Organisation und wie gefährlich ist sie in Österreich?

Den Ableger des Islamischen Staats, der bis zu seiner militärischen Bekämpfung 2019 höchst präsent in Europa war, gibt es seit 2014. ISPK nimmt auf die historische Region Khorasan Bezug, ein islamisches Gebiet, das Regionen des heutigen Afghanistan, Iran, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan umfasst. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) betont, dass der ISPK zwar Verbindungen zum Islamischen Staat hat, aber komplett abgegrenzt betrachtet werden sollte. Die Auslegung des ISPK ist extremistisch und wird von muslimischen Glaubensgemeinschaften streng abgelehnt.

Taliban als Erzfeind

Seit der Machtergreifung der Taliban 2021 in Afghanistan ist der ISPK wieder stärker aktiv und verübte bereits einige große Anschläge - beispielsweise im Jahr 2021 am Kabuler Flughafen, bei dem 79 Afghan:innen starben. Der ISPK verfolgt das Ziel, die Region Khorasan wieder einzunehmen und in dem Kalifat die Scharia einzuführen. Zu ihren Feinden und Opfern zählen einerseits „Ungläubige“ , also Nicht-Muslim:innen, aber auch die Taliban und liberalere Prediger oder Schiiten.

Inwiefern sich die ISPK von der Taliban unterscheidet, weiß man noch nicht genau. Als sich bei der Gründung des Islamischen Staats Khorasan einige Mitglieder der Taliban der damals neuen Terrororganisation angeschlossen haben, soll dies von den Taliban nicht geduldet worden sein. So begann ein Machtkampf zwischen den beiden Terrorgruppen, der bis heute anhält.