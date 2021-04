Eine Ode an die Langeweile

Guten Morgen!

Faulheit, Prokrastination, Nichtstun. Bereits zu Zeiten Immanuel Kants hatte das Ruhen einen schlechten Ruf: „Faulheit ist der Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit.“ Der Begriff Faulheit stammt aus dem Mittelhochdeutschen, „so lange liegen geblieben, bis Fäulnis eintritt“. Doch hinter der passiven Natur des Zurücklehnens kann Produktivität stehen. Eine philosophische Ehrenrettung des Nichtstuns bietet die Wiener Literaturwissenschaftlerin Daniela Strigl (in der aktuellen profil-Ausgabe nachzulesen).

Der Versuch einer Rückholaktion

Seit über einem Jahr befinden wir uns alle in einer aufgezwungenen Faulheit (Hallo, Lockdown Nummer 4!). Die Rückkehr zu einer Normalität ante Corona scheint eine Illusion zu sein. Nach Lektüre der profil-Serie über unser Leben nach Corona, stellt man aber doch fest – es wird eines geben. In vier Kapiteln beleuchten Sebastian Hofer und Angelika Hager Gastronomie, Reisen, Wohnen und Mode in einer Post-Corona-Zeit.

Und sie kommen zum Schluss: Auch nach dieser Seuche dürfen wir uns auf neue Entwicklungen freuen. Restaurants werden zur Simplizität der heimischen Küche zurückkehren. Reisen werden nicht nur im Kopf stattfinden, sondern uns über panoramische Straßen in die Alpen führen. Auch in der Modewelt finden sich einige Souvenirs aus der Pandemie - Menschen im Trainingsanzug könnte man auch heute schon beim nächsten Gulaschautomaten begegnen.

Und diese Momente darf man festhalten. Zum Beispiel in Form eines Fotos. In „Zum Greifen wahr“ (profil-Ausgabe 11) erklärt Angelika Hager, was mit dem digitalen Lifestyle alles verloren ging. Ihr Appell, Briefe, Tagebücher und Fotoalben zu reanimieren, hat mich überzeugt. Also holte ich mir einige Ausgaben später, denn wozu die Eile, eine analoge Fotokamera vom Flohmarkt.