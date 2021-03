Rosemarie Schwaiger: Die Ballhausplatz-Mutation

Einziger Ausweg aus der Corona-Endlosschleife sind die Impfungen – weshalb Sebastian Kurz am liebsten nur noch darüber redet. Er legte sich mit der EU-Kommission an, attackierte hohe Beamte im Gesundheitsministerium und stilisierte sich mit großer Geste zum Retter der Bulgaren und Kroaten, die von Brüssel bei der Impfstoffverteilung angeblich unfair behandelt wurden. Nach dem jüngsten EU-Gipfel feierte der Kanzler den vermeintlichen Erfolg seiner Initiative: Immerhin ein Drittel der Mitgliedsländer habe sich für eine gerechtere Verteilung ausgesprochen.

Auf die Impffortschritte im eigenen Land hatte die große Show bis dato leider keine verwertbaren Auswirkungen. Wie es der Zufall wollte, wurde der Ost-Lockdown just an dem Tag beschlossen, an dem bekannt wurde, dass niedergelassene Ärzte in Wien nicht wie geplant noch im März mit dem Impfen beginnen können, sondern erst Mitte April. Auch zum späteren Termin wird jeder Arzt pro Woche nur etwa 50 Impfdosen bekommen. Mehr sei einfach nicht aufzutreiben, heißt es. Österreich schaffte es bisher nicht einmal, die am meisten gefährdete Bevölkerungsgruppe zu immunisieren. Von den über 85-Jährigen wurden nur etwas mehr als die Hälfte mindestens ein Mal geimpft. Dieses Versäumnis bildet sich bei den Sterbefällen deutlich ab: Von insgesamt 155 Covid-Toten in der Vorwoche gehörten 76 zur obersten Alterskohorte.

Der Bundeskanzler hat die Impfungen zur Chefsache erklärt. Er sollte wenigstens bei diesem Thema nicht nur Schaum schlagen, sondern Ergebnisse liefern.