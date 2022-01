Einmal Heimat und zurück: Tina ist wieder in Österreich

Ohne Hilfe von außen wäre das unmöglich. Ana ist von auffallender sprachlicher Gewandtheit. Ihr präziser Ausdruck, der reiche Wortschatz beeindruckte auch ihre Lehrer in Wien. Schulleiter Werner Schuster findet, Ana habe sich gar nie integrieren müssen, schließlich ist sie in Österreich aufgewachsen und sozialisiert: „Man muss gar kein Herz haben, um solche Kinder im Land zu lassen, Hirn genügt“, sagt er. Seine ehemalige Schülerin wird im Lauf des Tages mehrfach betonen, wie „unendlich dankbar“ sie sei, die deutsche Schule besuchen zu können.

Das ändert jedoch nichts daran, dass die 14-Jährige sozial in der Luft wurzelt. Die Erkundung der Stadt macht ihr Freude. Sie hakt nach, interessiert sich für Details. In unbeobachteten Momenten aber bohrt sich ihr Blick in den Boden, als läge irgendwo darunter die Antwort auf ein schmerzendes „Warum?“ Wie geht es ihr mit der Nachricht, dass Tina bald in Österreich sein wird, während sie und ihre Schwester bis auf Weiteres in Georgien bleiben? Wie im Chor antworten die Schwestern, dass sie „superfroh für Tina“ sind, sie wüssten schließlich, „wie schwierig es ist, wenn man aus allem, was man sich aufgebaut hat, plötzlich herausgerissen wird“.

Die zehnjährige Mariam will Tierärztin werden und würde am liebsten alle Hunde einsammeln und retten, die in Tiflis durch die Gegend streunen. Ana wollte einmal Schauspielerin werden. In einer Folge der Kriminalserie „SOKO Donau“ spielte sie ein Mädchen, das knapp der Abschiebung entging. Im richtigen Leben war das nicht gelungen. Nach ihrer Rückkehr nach Georgien ging es ihr so schlecht, dass ihre Mutter sie zu einer Psychologin brachte. Nun will die 14-Jährige lieber Kinder- und Jugendpsychologin werden. Um später jungen Menschen wie ihr selbst zu helfen? Ana schluckt: „Ja, genau.“

Wenn die Schwestern abends mit ihrem Vater telefonieren, werden sie ihm erzählen, „dass wir Tiflis auf eine neue Art erkundet haben“. Der Weg führt vorbei an hippen Restaurants, neuen Hotels und restaurierten Häusern im Art-déco-Stil. Stadtführer Giorgi Chachua spricht perfekt Deutsch. Er hat einige Jahre in Deutschland gelebt und kam – als einer von wenigen Auswanderern – wieder zurück, um eine Familie zu gründen und etwas aufzubauen.

Nun zeigt er den abgeschobenen Mädchen und ihren Müttern den Mtatsminda, wörtlich „heiliger Berg“, wo im 6. Jahrhundert vor Christus ein Mönch Einkehr hielt und heute ein Fernsehturm steht, deutet auf eine Moschee in der Ferne, in der Sunniten und Schiiten gemeinsam beten, führt sie mit der Gondel-Seilbahn auf die Festung Narikala hinauf. An die 40 Mal war Tiflis – auf Georgisch Tbilissi, der Name leitet sich von den schwefelhältigen, bis zu 47 Grad heißen Quellen ab, die im Bäderviertel aus der Erde sprudeln – im Lauf der Geschichte zerstört und neu aufgebaut worden. Die Spuren früherer Eroberer, von den Mongolen über die Araber und Türken bis zu den Russen, überdauerten in Architektur, Kunst, Musik – und im Essen.

In einer alten Kirche kaufen alle Kerzen und zünden sie an. Wieder draußen erkundigt sich Mariam, ob sie verraten dürfe, worum sie Gott gebeten habe. Aus Sicht ihrer Mutter spricht nichts dagegen. „Dass ich wieder nach Österreich komme. Dafür würde ich alles tun“, erklärt die Zehnjährige. Am Abend werde sie das auch ihrem Vater berichten, er wiederum werde schildern „was in Wien läuft und dass er uns vermisst“. „Das ist eigentlich das, was wir uns am öftesten sagen“, ergänzt die ältere Schwester: „Wir durften uns ja nicht einmal richtig verabschieden.“

Wie bitte? Die Bemerkung fällt eher beiläufig auf der Tour durch die Stadt – und zielt geradewegs ins Zentrum der politischen Debatte über Kinderabschiebungen, die sich am „Fall Tina“ vor einem Jahr entzündete.

Die Bilder von maskierten WEGA-Beamten und Polizeihunden verstörten damals die Öffentlichkeit. Eine Kindeswohlkommission unter Leitung von Irmgard Griss wurde ins Leben gerufen, die vergangenen Sommer Bericht legte. Kinder sollten „möglichst geringen Schaden“ nehmen, fasst Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez vom Netzwerk Kinderrechte die darin enthaltenen Empfehlungen zusammen: „Das heißt: nicht während laufender Schule abschieben, nicht in der Nacht, ohne Polizei-Spezialeinheiten und ohne großes Tamtam. Außerdem müssen sich Kinder von ihren Freundinnen, der Schule, ihrem bisherigen Leben verabschieden können, um aus all dem gut rauszukommen.“ Bisher hat sich an der Praxis wenig geändert. Zwar wurden Richterinnen und Richter am Bundesverwaltungsgericht geschult, nicht jedoch das Personal im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Die erste Instanz im Asylverfahren untersteht dem Innenministerium, „und hier tut man so, als wäre für Kinderrechte nur das Justizministerium zuständig“ (Schaffelhofer).