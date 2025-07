Was wie eine gezielte Zerschlagung der größten Oppositionspartei der Türkei wirkt, nimmt nun auch außerhalb des Landes Konturen an – und führt bis nach Österreich.

Es ist der 19. März 2025, als Ekrem İmamoğlu verhaftet wird. Der Bürgermeister von Istanbul, Aushängeschild der größten Oppositionspartei CHP, Schwesterpartei der SPÖ, und einer der profiliertesten Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, wird unter dem Vorwurf der Korruption in Untersuchungshaft genommen. Ein Mann, den viele in der Türkei und darüber hinaus als Hoffnungsträger gesehen hatten. Als möglichen Herausforderer Erdoğans bei der kommenden Präsidentschaftswahl 2028. Seither reißen die Schlagzeilen nicht ab. Kaum eine Woche vergeht ohne neue Ermittlungen, ohne neue Namen auf der Liste der Verdächtigen. İmamoğlu bestreitet die Vorwürfe, sein Anwalt spricht von einer politisch motivierten Kampagne. Vieles deute darauf hin, dass hier ein unbequemer Gegner frühzeitig aus dem Spiel genommen werden soll.

Ins Rollen gebracht hat die Affäre offenbar ein Mann, der sich selbst als Insider präsentiert: Adem Soytekin, Unternehmer und laut Staatsanwaltschaft mutmaßlicher Kronzeuge in einem weitreichenden Korruptionsermittlungsverfahren. In einer umfassenden Aussage, aus der türkische Medien inzwischen mehrfach zitiert haben, beschreibt Soytekin ein undurchsichtiges Geflecht aus Politik, Geschäft und persönlichen Verbindungen. Demnach soll Ekrem İmamoğlu gemeinsam mit seinem langjährigen Vertrauten und Berater Ertan Yıldız sowie den Unternehmern aus Wien – den Brüdern Ekrem, Temel und Şafak Tütüncü – ein Hotelprojekt in Wien geplant haben.

Am 19. März 2025 wurde der einstige Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Für viele gilt er als Hoffnungsträger und größter Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bei den Präsidentschaftswahlen 2028.

Klage wegen Rufschädigung

Für den Bau, so schildert es Soytekin, seien erhebliche Geldbeträge geflossen, angeblich aus der Türkei in Richtung Österreich. Über welche Summen genau gesprochen wird, bleibt unklar. Auch die Herkunft des Kapitals ist nicht belegt. Es bestehe jedoch der Verdacht, das Geld könnte aus der Staatskassa und korrupten Quellen stammen und in Wien gewaschen worden sein. Die Tütüncü-Brüder führen in Wien seit Jahren die bekannte türkische Restaurantkette „Kent“ und sind in der Community keine Unbekannten. Laut Soytekin bestand zwischen der Familie Tütüncü und İmamoğlu eine enge persönliche Verbindung, die nun Gegenstand von Ermittlungen geworden sei. Die regierungsnahe und islamisch-konservative türkische Tageszeitung „Yeni Şafak“ berichtet, die Istanbuler Staatsanwaltschaft habe internationale Haftbefehle gegen die Brüder Tütüncü erlassen, bislang allerdings ohne greifbare Wirkung.

Die Betroffenen, die teilweise die türkische Staatsbürgerschaft besitzen, leben in Österreich. Eine offizielle Auslieferungsanfrage liege bis dato nicht vor. Auf Nachfrage von profil zeigt sich die Familie überrascht. Ekrem Tütüncü, einer der Geschäftsführer von „Kent“, erklärt, er habe von dem Haftbefehl nur aus den Medien erfahren. „Wir haben keine schriftliche Benachrichtigung erhalten“, sagt er. Den Vorwurf, Teil eines groß angelegten Korruptionsprojekts zu sein, weist er entschieden zurück. „So ein Hotelprojekt existiert nicht, es gibt auch keine Investitionen in diese Richtung.“ İmamoğlu, so Tütüncü, habe er vor rund 15 Jahren in einem seiner Lokale kennengelernt. Damals sei dieser noch kein Bürgermeister gewesen. Beide stammen zwar aus der nordtürkischen Stadt Trabzon, ein engeres Verhältnis habe es aber nie gegeben. „Er hat bei uns gegessen. Mehr nicht.“ Auch zu İmamoğlus Vertrautem, Ertan Yıldız, gebe es keinerlei Verbindung.