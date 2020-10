Michael Ludwigs türkische Stimme: Wer ist Aslihan Bozatemur?

Zwischen profil und Bozatemur ergab sich kein Gespräch. Recherchen im Parteiumfeld zeigen folgendes Bild: Die 1982 geborene türkischstämmige Wienerin ist Bezirksrätin in Floridsdorf und langjährige Büromitarbeiterin von Michael Ludwig. Sie dockte in Wien-Favoriten an die SPÖ an, wechselte später nach Floridsdorf, den Heimatbezirk Ludwigs. Durch ihre "gewinnende Art und ihren Zug nach oben" - so die Erinnerung eines Genossen - brachte sie es rasch zur Assistentin des damaligen Wohnbaustadtrates Ludwig. Aktuell ist Bozatemur Ludwigs "Referentin für Internationales". In einem Interview für den türkischen Kanal 7 attestierte er ihr eine "wichtige Brückenfunktion" zwischen Österreich und der Türkei. Bozatemur beackert die türkische Community seit Jahren, besucht Hochzeiten, Treffen des Unternehmensverbandes Müsiad, eröffnet Geschäfte. Dass sie im Umfeld des Bürgermeisters agiert, macht sie attraktiv - auch für türkische Medien in Österreich, die Ludwig rund ums Fastenbrechen ins Rathaus lud. Am Wahlabend empfing Bozatemur Journalisten im roten Salon und kommentierte den Wahlsieg auf Türkisch. Auf diesen Kanälen ist sie so etwas wie die türkische Stimme des Bürgermeisters.