Elisabeth Feichtinger: "Ach, Sie sind die Bürgermeisterin?"

profil:Warum gibt es so wenige Bügermeisterinnen (161 in ganz Österreich)? Feichtinger:Frauen treten meist an, weil sie gefragt werden. Auch ich gehöre zu den Gefragten. Ein Jahr vor der Wahl hat sich mein Vorgänger zurückgezogen. Außer mir wollte niemand so kurzfristig einspringen. Ich glaube generell, dass Frauen mehr abwiegen, ob sie das Zeug dazu haben. Ich finde aber, jede sollte den Mut haben, es zu probieren.