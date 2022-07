Gas-Stopp, Teuerung, Corona: Was uns in Krisenzeiten stark macht

Bürgerinnen und Bürgern, die zupacken, müssen Institutionen zur Seite stehen. Werden sie alleingelassen und scheitern, ziehen sie sich zurück, fallen Verschwörungstheorien oder sogar aggressiver Reaktanz anheim. Für die Krisenbewältigung sind sie dann verloren. Wer wollte, konnte sich in der Pandemie davon überzeugen. Die Dialog-Formate, die nach Ausbruch der Corona-Pandemie auf lokaler und kommunaler Ebene beginnen und sich nach oben hin fortsetzen hätten müssen, fehlen. Gemeinden, die gemeinsam mit der Bevölkerung Bedrohungsszenarien und Evakuierungspläne ausarbeiten, um die ersten Tage nach einem Blackout oder einem Felssturz zu überstehen, muss man mit der Lupe suchen. Eine der wenigen Sicherheiten, die uns bleibt, ist, dass wir in der nächsten Ausnahmelage genauso versagen werden wie in jenen zuvor. Das kostet Lehrgeld, Vertrauen in Institutionen und am Ende vielleicht demokratische Stabilität.



Resilienz hat – nicht zuletzt – mit Kommunikation zu tun. Lange Zeit hielten Krisenmanager sich an die Devise, nicht zu viel zu verraten, um bloß keine Panik auszulösen. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass zu wenig zu sagen denselben Effekt haben kann. Inzwischen sollte als Standard gelten: Unwesentliches weglassen, das Wesentliche-etwa Angaben zu Gaslagerständen und Treibstoffreserven-hingegen transparent machen, keine Hinterzimmergespräche, keine Expertenzirkel, aus denen nichts nach außen dringen darf. Bürgerinnen und Bürger, die sich wie Kinder behandelt fühlen, entwickeln die Tendenz, sich so zu verhalten. Und umgekehrt. Je mehr man der Bevölkerung zutraut – und sie entscheiden lässt-, desto versierter wird ihr Umgang mit Schwierigkeiten. Gespräche auf Augenhöhe, Ehrlichkeit, Transparenz wären die mindesten Resilienz-Booster, die eine Regierung beizusteuern hat. Sieht man von dem 2007 vom Radiosender Ö3 und dem Roten Kreuz ins Leben gerufenen "Team Österreich" ab, das europaweit als Vorzeigeprojekt im Katastrophenschutz plus Bürger:innenbeteiligung gilt, sind wir davon weit entfernt. Eine schnöde, materielle Seite hat die Resilienz natürlich auch. Zwei Tage etwa kann das heimische Rote Kreuz bei einem Blackout den Rettungsdienst aufrechterhalten. Danach wird es finster. An Freiwilligen fehle es nicht, heißt es, sondern an Funkgeräten, Notstromversorgung, Transportraum. Der Mangel wäre mit Geld zu beheben. Wie viel ist unsere Widerstandskraft eigentlich wert?