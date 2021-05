Er sagt, sie sagt: Rechtfertigungsmuster von Belästigern

Sie lügt …

Bei Aussage gegen Aussage ist es wichtig, dass es nach dem Gleichbehandlungsgesetz eine Beweislasterleichterung gibt. Es geht um die Glaubwürdigkeit – wobei zu berücksichtigen ist, dass traumatisierte Opfer Vorfälle manchmal erzählen, als wären sie nicht dabei gewesen, manchmal mit zu viel Wut, was vielleicht überschießend wirkt, obwohl beide Reaktionen nachvollziehbar sind. Und wir müssen mitbedenken, was es eine Frau emotional, finanziell und beruflich kostet, sexuelle Belästigung vorzubringen. In 15 Jahren habe ich keinen Fall erlebt, wo ich mir vorstellen konnte, dass jemand das aus Jux und Tollerei gemacht haben könnte. Gut wären Spezialzuständigkeiten bei Gerichten, damit Sensibilisierung stattfinden kann.

Sie hat mitgespielt …

… suggeriert, dass eine Frau Belästigung ausdrücklich ablehnen muss. Diese Verpflichtung gibt es im Gleichbehandlungsgesetz nicht. In Prozessen wegen sexualisierter Gewalt war es lange üblich, dass Betroffene genau erzählen mussten, wie sie sich dagegen gewehrt haben. Das Problem ist, dass sie oft erstarren, versuchen, Gefahren durch Kooperation zu entschärfen oder sich mit Schmäh zu entwinden. Das darf Frauen nicht auf den Kopf fallen oder gar gegen sie benutzt werden. Die Gleichbehandlungskommission hat auch diese Verhaltensweisen und typische Situationen, in denen Belästigungen stattfinden, im Blick.

Eigentlich ist der Mann das Opfer …

… ist eine klare Täter-Opfer-Umkehr, von der immer der Mächtige profitiert. Mitunter werden Frauen mit Gegenklagen bedroht. Die gute Nachricht ist, dass es oft bei Drohungen bleibt bzw. Klagen häufig nicht zum Ziel führen. Da bräuchte es für Frauen besseren Rechtsschutz. Wenn eine Betroffene traumatisiert ist, vielleicht ihren Job verloren hat, wirken Klagsandrohungen sehr einschüchternd. Das darf nicht dazu führen, dass Frauen ihre Rechte nicht geltend machen.

Warum rückt sie erst jetzt damit heraus?

Frauen empfinden es als gefährlich, ihre Rechte geltend zu machen, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt, ob sie geschützt und rechtlich vertreten sind. Ich kann jeder Frau nur empfehlen, die Handlungsmöglichkeiten vertraulich mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft zu besprechen und nicht in der Angst zu verharren.