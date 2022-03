Ewald Nowotny: Das Aus der Friedensdividende

EU-Europa ist auf längere Sicht stark genug, um alle diese Herausforderungen zu bewältigen. Wichtig ist aber, auch für die unmittelbare Zukunft die wirtschaftliche Dynamik und damit Gestaltungskraft der EU zu sichern. Dazu wird es nötig sein, ein neues Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Zielen und den entsprechenden Zeitplänen zu finden. Die größten Herausforderungen ergeben sich dabei im Energiebereich.

Langfristig wird ein Abstellen auf erneuerbare Energieträger die derzeitig massive Abhängigkeit Europas im Energiebereich reduzieren. Kurz- und mittelfristig wird es entsprechend den technischen Gegebenheiten dagegen wohl notwendig sein, in manchen Fällen die angestrebten Zeitpläne den geänderten Umständen anzupassen. Das kann etwa bedeuten, in Deutschland das geplante endgültige Aus für Atomkraftwerke per Dezember 2022 nach hinten zu verschieben. Ebenso wird sich für die Europäische Zentralbank verstärkt die Aufgabe stellen, bei der Bekämpfung der Inflation auch mögliche negative Effekte auf das Wirtschaftswachstum zu berücksichtigen um eine Entwicklung in Richtung Stagflation zu vermeiden.

Das Ende der Friedensdividende bedeutet eben, dass der Spielraum für viele der Ansprüche an die europäische Wirtschaft enger geworden ist. Umso wichtiger ist in dieser Konstellation kluges gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich orientiertes Abwägen und Entscheiden. Ein in diesen Tagen häufig zitierter römischer Spruch hat zweifellos viel für sich. „Si vis pacem, para bellum“ -willst Du Frieden, bereite Dich für Krieg. Ebenso aber gilt auch der römische Spruch „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem“ – was immer Du tust, tu es überlegt und (vor allem!) bedenke die Folgen!

Der ehemalige SPÖ-Politiker und Ökonom Ewald Nowotny war bis 2019 Gouverneur der Österreichischen Nationalbank.