Blut und Wahn: Ist der russische Präsident noch zu stoppen?

Geschäfte in der EU werden nun zwar auch privaten Banken aus Russland verboten, unterbunden wird zudem der Export von Technologien, die der Rüstung dienen können. Neu ist auch, dass reiche Russen nicht mehr als 100.000 Euro in der EU anlegen dürfen (mehr dazu auf Seite 18). Nur: Bis es so weit kommt, bleibt ihnen genug Zeit, ihr Geld aus der EU zu holen und anderswo unterzubringen. Gesichert bleibt deren Versorgung mit Gucci-Taschen, Edelsteinen und exklusiver Mode: Ein Exportverbot von Luxusgütern aus der EU nach Russland scheiterte schon im Vorfeld an Italien – und Belgien hat dafür gesorgt, dass weiterhin Diamanten an reiche Russen verkauft werden dürfen.

Immerhin eine Ankündigung kam vergangene Woche überraschend. Lange wurde über ein mögliches Ende des Pipelineprojekts Nord Stream 2 diskutiert, am Dienstag legte die deutsche Regierung die Pläne für die Finalisierung des milliardenschweren Vorhabens auf Eis. Aus der Sicht Berlins ist das ein großes Opfer. Moskau wird wohl schon damit gerechnet und die Verluste mit einkalkuliert haben.

Auch die vielleicht schärfste Option fehlte zunächst im Sanktionspapier. Bei der Frage, ob Russland aus dem weltweiten Zahlungssystem Swift ausgeschlossen werden soll, wie es die Ukraine und einige EU-Staaten fordern, herrschte zunächst Uneinigkeit. Einzelne Länder fürchten, dass der Schritt der EU mehr schaden könnte als Putin.

Russland wäre damit von fast allen internationalen Transaktionen abgeschnitten. Die Folgen für die Wirtschaft wären verheerend, nur: Das wären sie wohl auch für einige Mitgliedstaaten. Rund 40 Prozent des Gasbedarfs in der EU kommen aus Russland. Etliche Länder, darunter Österreich, sind von den Lieferungen abhängig. Bei einem Ausschluss aus Swift könnten diese nicht mehr bezahlt werden – und Moskau hätte einen weiteren Grund, den Gashahn abzudrehen. „Wir sollten nichts beschließen, was uns mehr schadet als Russland“, sagte ein mit der Sache vertrauter EU-Diplomat.

Der Verzicht auf maximale Strafen hat aber auch taktische Gründe. Gemeinsam mit den USA, die bei Weitem nicht so viel mit Russland handeln wie Europa, aber ebenfalls zurückhaltend agieren, verfolgt die EU eine Art Stufenplan, bei dem jede weitere Aktion Russlands härtere Sanktionen zur Folge haben kann. Offenbar soll verhindert werden, dass man sich mit maximalen Strafen selbst schadet – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, weil Putin dann nichts mehr zu verlieren hat. Oder, in den Worten des Diplomaten in Brüssel: „Wir dürfen nicht unser ganzes Pulver auf einmal verschießen.“ Ein Ausschluss aus Swift sei alles andere als vom Tisch.

Am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass auch Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow auf die Liste der Sanktionen kommen und ihr in EU-Staaten möglicherweise vorhandenes Vermögen eingefroren wird. Ein drittes Paket an Strafmaßnahmen, heißt es aus Brüssel, könnte es schon kommende Woche geben.

Bleibt die Frage, ob Sanktionen Putins Krieg gegen die Ukraine überhaupt noch aufhalten können. „Die Chance ist sehr gering“, sagt Mangott.