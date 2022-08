Fall Kellermayr: Fast alle Corona-Experten mit Tod bedroht

Der 65-jährige Infektiologe Herwig Kollaritsch wirkte bei seinen Fernsehanalysen stets so, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. Doch das täuscht. „Es war vor allem am Anfang der Pandemie schlimm, da habe ich jeden Tag Drohmails bekommen, die alles andere als harmlos waren. ‚Kopf ab, und ab nach Guantanamo‘ zum Beispiel. Als ich in die Impfpflichtkommission gekommen bin, war es ebenfalls heftig.“ Bald hat der Infektiologe erste Vorkehrungen getroffen: „Ich habe die Auskunft aus dem Melderegister entfernen lassen. Meine Privatadresse kann man nicht mehr herausfinden. Ein Messingschild an meinem Haus mit meinem Namen habe ich entfernt.“ Und auch sein Verhalten gegenüber Medien hat er verändert: „Ich habe mich von Interviews zurückgezogen, vor allem, was das Fernsehen betrifft. Das Echo war da besonders stark.“

Von den Behörden fühlt sich Kollaritsch nicht ernst genommen: „Einige Fälle habe ich bei der Polizei gemeldet, ein paar Mails habe ich dem Verfassungsschutz weitergeleitet. Ich habe dann aber nichts mehr davon gehört. Grundsätzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass man das nicht ernst nimmt. Die Leute, die solche Briefe schreiben, würden mit 99,9-prozentiger Sicherheit nicht aktiv werden, also keine physische Gewalt ausüben, hat mir der Verfassungsschutz gesagt. Das wären nur Hunde, die bellen, aber nicht beißen.“

Der frühere Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein wurde monatelang massiv bedroht und hat seinen Rückzug nicht zuletzt damit begründet. Mückstein ist sich über die angebliche Beißhemmung der Netz-Täter nicht so sicher. „Das sind Menschen, die mit Galgen aufmarschieren“, sagt er im profil-Interview. Wie groß ist die Szene, wie groß die Gefahr, die von ihr ausgeht? Den harten Kern sieht die Polizei nur noch im „mittleren zweistelligen Bereich“ angesiedelt. Ohne Lockdowns, Impfpflicht und Maskenpflicht sei es schwerer, Mitstreiter auf die Straße zu bringen. Aufgefallen ist dieser schwarze Block der Impfgegner zuletzt durch mitgeführte Galgen und Buhrufe für Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei den Salzburger Festspielen. Der völlig anonyme Teil der Szene, der in Telegram-Gruppen agiert, ist weniger greifbar. Anhand der Postings lässt sich die Psychostruktur aber gut analysieren: „Die extremen Impfgegner sind wirklich davon überzeugt, dass die Impfung eine Todesspritze ist. Das kenne ich so aus keiner anderen Gruppierung. Deswegen sind sie so wütend, aggressiv und verzweifelt. Die Wut blockiert das logische Denken und die Empathie. Da kann man schwer einschätzen, wozu jemand fähig ist“, erzählt die Psychologin Ulrike Schiesser. Sie ist Mitarbeiterin der Bundesstelle für Sektenfragen. Schiesser ortet derzeit eine thematische Verlagerung von Corona hin zur Teuerung oder den Russland-Sanktionen. Es gebe neue Feindbilder, die Muster aber blieben gleich: „Katastrophen ankündigen, Sündenböcke finden und dämonisieren, sich als das wahre Volk darstellen, mit der Pflicht zum Widerstand.“