Mückstein: „Das sind Menschen, die mit Galgen aufmarschieren“

profil: Sie wurden als Gesundheitsminister massiv bedroht, kennen aber auch die Seite des praktischen Arztes. Wie nahe geht Ihnen der tragische Suizid der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr?

Wolfgang Mückstein: Er wühlt auf und zeigt, wie sehr sich ein kleiner Teil der Gesellschaft in der Pandemie radikalisiert hat. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sind besonders exponiert. Patienten kommen und gehen, oft ohne Termin. Du weißt nie, was alles sein kann. Im ersten Coronajahr habe ich selbst noch ordiniert. Die Kollegenschaft war schon damals sehr verunsichert, weil die Stimmung in den Wartezimmern aggressiver wurde. Dann kam die Impfung. Sie diente verunsicherten Menschen als Ventil für ihre Angst und Unzufriedenheit. Eine radikalisierte Minderheit ließ sich zu anonymen Drohungen im Internet hinreißen. Es fehlt in unserer Gesellschaft noch immer das Bewusstsein, dass anonyme Drohungen genauso große Ängste auslösen können wie direkte Beschimpfungen oder Drohungen auf der Straße. Das dürfen wir nicht mehr länger als reines Dampfablassen am virtuellen Stammtisch bagatellisieren. Das machen Menschen, die mit einem Galgen vor dem Festspielhaus aufmarschieren.



profil: Impliziert dieses fehlende Bewusstsein auch die Behörden?

Mückstein: Ich meine schon. Das Bewusstsein entwickelt sich auch erst auf staatlicher Ebene, dass anonyme Drohungen ähnlich ernst genommen werden müssen wie konkrete Bedrohungen von Angesicht zu Angesicht. Es hätte wohl schon eine präventive Wirkung, wenn es mehr Verurteilungen gäbe.

profil: Haben Sie als Minister mitbekommen, dass Frau Kellermayr und andere praktische Ärzte bedroht wurden?

Mückstein: Ich persönlich konnte mit Kollegin Kellermayr leider nicht sprechen. Wir haben aber natürlich gewusst, dass Kolleginnen und Kollegen bedroht werden und das sehr ernst genommen. Wir standen im Austausch mit der Ärztekammer dazu. Aber letztlich ist es Sache der Polizei und der Justiz, Meldungen über Hassattacken entgegenzunehmen, zu bewerten und die Absender konsequent zu verfolgen.

profil: Sie kehren im Herbst in ihre Ordination zurück. Mit Securities?

Mückstein: Nein. Ich habe bewusst einige Monate ins Land ziehen lassen. Jetzt bin nicht mehr so interessant. Der Hass tröpfelt nur noch rein.