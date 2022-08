Fall Kellermayr: Haben die Behörden versagt?

Wie die Hasskriminalität im Netz steigt, zeigen aktuelle Zahlen: Von Jänner bis August gab es über 2000 Anzeigen. In knapp 150 Fällen kam es zu einer Verurteilung. Im Sommer 2020 hat die türkis-grüne Bundesregierung ein Gesetzespaket gegen Hass im Netz geschnürt. „Beratungseinrichtungen, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte seien finanziell, personell und beim Equipment technisch noch nicht so aufgestellt, dass sie die den Hass im Netz effektiv bekämpfen könnten“, sagen die Experten von ZARA. Auch die Vereinigung Österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fordert mehr Ressourcen für die Verfolgung von Cyber-Crime. Und schärfere Gesetze.

In gewissen Fällen muss Hass im Netz in Österreich öffentlich in Online-Foren oder Facebook-Gruppen stattfinden, um ihn strafrechtlich verfolgen zu können. In Deutschland geht das bereits bei privaten Chat-Nachrichten. Das Justizministerium gibt sich gegenüber profil offen für eine Ausweitung des Verfolgungsradius: „Grundsätzlich wäre eine Regelung wie in Deutschland auch in Österreich denkbar. Das Ministerium wird mit den deutschen Kollegen in Kontakt treten und die Rechtslage analysieren, um zu klären, ob sich diese bewährt hat.“ In der aktuellen profil-Umfrage fordern 88 Prozent der Österreicher schärfere Gesetze gegen Hass im Netz.