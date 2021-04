Fall Pilnacek: „Wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung?“

Auf wessen Seite steht Pilnacek?

Eine Staatsanwaltschaft ließ Beweismittel sicherstellen, um vermutete Straftaten aufzuklären. Für den Sektionschef im Ministerium war das ein „Putsch“, der auf „Mutmaßungen“ aufbaute und Gegenmaßnahmen erzwang.

Das ist vorsichtig ausgedrückt unglaublich.

Tatsächlich steht es jedem Betroffenen frei, gegen eine HD oder Sicherstellungen Beschwerde oder Einspruch zu erheben (Blümel hat das übrigens nicht getan, Novomatic schon). Dass ausgerechnet einer der höchsten Beamten des Justizapparats die Beschuldigtenseite förmlich dazu auffordert, wirft allerdings schon eine Frage auf: Auf wessen Seite steht Christian Pilnacek? Bis vor einigen Monaten stand er als Leiter der (nunmehr geteilten) Strafrechtssektion jedenfalls an der Spitze der staatsanwaltschaftlichen Weisungskette. Und gleich noch eine Frage: Wer „vorbereitete“ Gernot auf die Einvernahme am 26. Februar?

Das sagen die Betroffenen

Blümels Kabinettschef Clemens-Wolfgang Niedrist wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Für Pilnacek antwortete Rechtsanwalt Dieter Böhmdorfer: „Wir ersuchen um Verständnis, dass SC Mag. Christian Pilnacek unter den derzeitigen Bedingungen gegenüber Medien keine Stellungnahme abgibt; jedoch den in den Raum gestellten Vorwurf von Pflichtwidrigkeiten zurückweist. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass eine Veröffentlichung privater Kommunikation schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen (§1 Abs1 DSG; §63 DSG) unseren Mandanten verletzen würde.“

Ein Sprecher des Finanzministeriums übermittelte auf Anfrage folgende Stellungnahme: „Die Information über die Sicherstellungsanordnung wurde bereits am 23. Februar über den Rechtsvertreter des Ministers an das Ressort herangetragen, mit der Bitte um Nennung von Ansprechpartnern auf Beamtenebene. Diese wurden den zuständigen Behörden unmittelbar genannt. Am Vormittag des 24. Februar gab es ein Treffen zwischen den Vertretern der Ermittlungsbehörden und der zuständigen Ressorts (BMF + BMDW wegen BRZ). Im Zuge dieser Gespräche hat sich gezeigt, dass bei der Sicherstellungsanordnung der WKStA hinsichtlich des Lieferumfanges und des Datenschutzes von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rechtlicher Klärungsbedarf seitens des BMF festgestellt worden ist. Fraglich war auch, ob seitens der WKStA nicht das Instrument der Amtshilfe genutzt hätte werden müssen. In weiterer Folge war es wichtig, hier rasch Klarheit und Rechtssicherheit über die weitere Vorgehensweise zu bekommen. Das entspricht auch dem zu Beginn der Ermittlungen erteilten Auftrag des Bundesministers an das Ressort, volle Kooperation und einen Beitrag zur raschen Aufklärung zu leisten. Weitere Anordnungen, wie dieser Auftrag auf operativer Ebene umgesetzt wird, braucht und gibt es nicht. In weiterer Folge wurde Finanzprokuratur-Präsident Peschorn seitens des BMF gebeten, die weitere Abstimmung mit der WKStA hinsichtlich der Datenlieferung zu koordinieren. Zwischen dem Bundesminister und SC Pilnacek gab es keine Kommunikation.“

Die Frage, ob Blümel abgesehen von seinem Anwalt noch von anderen Personen auf die Einvernahme vorbereitet wurde, ließ der Sprecher unbeantwortet.

„Ich kann mich nicht erinnern“

Das Protokoll zu Blümels Einvernahme liegt dem Rechercheverbund vor. Blümel legte unter anderem Wert auf die Feststellung, dass ihn das Spendenangebot von Neumann 2017 vollkommen kalt gelassen habe: „Nachdem die Nachricht bei mir nichts ausgelöst hat und mir klar war, dass wir keine Spenden von Glücksspielunternehmen annehmen, war das für mich auch kein Thema … Ich möchte betonen, dass es grundsätzlich normal ist, wenn Unternehmen sich mit Ersuchen um Unterstützung bzw. mit Hilfeersuchen an die Politik wenden, und dass man als Politiker versucht, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten behilflich zu sein. Ich habe diese Nachricht daher auch gedanklich nicht als etwas Besonderes abgespeichert.“

Auf die Frage der WKStA, ob es ihm nicht seltsam vorgekommen sei, dass Neumann Spende und Hilfsersuchen in eine Nachricht gepackt habe, antwortete Blümel: „Ich kann mich an diese Nachricht nicht mehr erinnern, insofern kann ich auch nicht sagen, was ich mir damals gedacht habe.“