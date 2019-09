Polizist bestätigte im Mai Verbindung zu Auftraggeber des „Ibiza-Videos“, dementierte Zerwürfnis mit dem FPÖ-Chef und stritt ab, von dem Skandal-Video gewusst zu haben.

Er stand nach eigener Darstellung rund 13 Jahre an Heinz-Christian Straches Seite – als Sicherheitsmann, Leibwächter und Fahrer, bis zum Zerfall der türkisblauen Regierung arbeitete er zudem als Sicherheitsreferent im Bundesministerium Öffentlicher Dienst und Sport.

Jetzt steht der Polizist – profil nennt dessen Identität aus medienrechtlichen Erwägungen nicht – mit im Zentrum einer Affäre, die auch seinen früheren Schützling Strache involviert. Montagnacht wurde der Mann nach Berichten mehrerer Medien im Zuge einer Hausdurchsuchung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Nach bisher unbestätigten Meldungen wird gegen ihn unter anderem wegen des Verdachts der (versuchten) Erpressung ermittelt. Er soll im Besitz von angeblich belastendem Material gegen Strache sein – darunter fragwürdige Spesenabrechnungen – und auch versucht haben, das Material zu verkaufen. Bewiesen ist nichts, es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Mann ist Polizist im Rang eines Revierinspektors, zugeteilt dem Stadtpolizeikommando Wien-Innere Stadt – zumindest war er das, ob er nach wie vor im Sold des Innenministeriums steht, wollte Ressortsprecher Christoph Pölzl auf profil-Anfrage nicht beantworten und verwies auf einen „Verschlussakt“ der Staatsanwaltschaft Wien.

Bis Dienstag um die Mittagszeit war der nunmehr Festgenommene auch als Wiener FPÖ-Bezirksrat auf der Website der entsprechenden FPÖ-Bezirkspartei zu finden, der Link wurde mittlerweile offenbar stillgelegt. Update 16.45: Laut orf.at wurde er noch am Dienstag aus der Wiener-Landespartei ausgeschlossen.

Was den Fall nur noch bemerkenswerter macht. Der Sicherheitsmann hatte enge Kontakte zu jedenfalls einem der „Ibiza“-Hintermänner, zum Wiener Anwalt M., der sich selbst als Auftraggeber des Skandal-Videos geoutet hat.

profil enthüllte das bereits am 24. Mai dieses Jahres online, also nur sieben Tage nachdem das Ibiza-Video von „Süddeutscher Zeitung“ und „Spiegel“ veröffentlicht worden war. „Ich habe M. in mehreren Fällen als Anwalt beschäftigt“, erklärte der frühere Strache-Mitarbeiter in einem Telefoninterview mit profil. Seiner Darstellung nach hatte M. 2011 erstmals ein Mandat in einem privaten Rechtsfall übernommen und war auch in den Jahren danach immer wieder für ihn tätig gewesen, etwa in einem Verwaltungsstrafverfahren und rund um ein (geplatztes) Immobiliengeschäft. „Daran ist nichts Verwerfliches“, sagte er damals – und legte Wert auf die Feststellung, von der „Ibiza“-Operation und dem Video zu keinem Zeitpunkt gewusst zu haben. Und er bestritt auch, sich mit Heinz-Christian Strache überworfen zu haben.

Aus gegebenem Anlass veröffentlicht profil nun einen Mitschnitt des insgesamt 15-minütigen Telefonats, geführt am 24. Mai dieses Jahres.