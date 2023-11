Finanzminister Magnus Brunner: Könnte er Kanzler?

Das Budget 2024 sieht Ausgaben von 123,5 Milliarden Euro vor – doch beinahe wäre es vorvergangenen Freitag an 25 Millionen gescheitert. Und das lag an Alma Zadić. Mit allen Regierungskollegen hatte sich Finanzminister Magnus Brunner, ÖVP, bereits geeinigt. Nur die Justizministerin wollte mehr Geld. Verweigert auch nur ein Regierungsmitglied seine Zustimmung zum Budget, gibt es keines. Die Zeit drängte, denn das Zahlenwerk musste in Druck gehen. Am Ende löste Vizekanzler Werner Kogler das Problem, indem er aus seinem Sport- und Beamtenbudget etwa die Hälfte der offenen Forderungen beisteuerte. Auf den Rest einigten sich Brunner und Zadić dann auch noch.

Und so konnte der Finanzminister am Mittwoch im Nationalrat seine Budgetrede, die zweite seiner Karriere, halten. Das Motto: „Optimismus für Österreich“. Etwas Zuversicht kann das Land angesichts der Rezession gut gebrauchen. Der Finanzminister selbst muss sich vor der Zukunft nicht fürchten. Denn Magnus Brunner wird schon für Größeres gehandelt: als Bundeskanzler, als ÖVP-Obmann, aber auch für einen Top-Job in der Wirtschaft.

Im Hier und Jetzt muss er sein Budget verteidigen. Den Ausgaben von 123,5 Milliarden Euro stehen Einnahmen von 102,6 Milliarden gegenüber – ergibt ein Defizit (in der Terminologie des BMF: „einen Nettofinanzierungssaldo“) von 20,9 Milliarden oder 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Nach den Ausgabenorgien der Krisenjahre 2020 bis 2022 hält Österreich erstmals wieder das sogenannte Maastricht-Kriterium von drei Prozent ein, das die EU als Höchstgrenze bei Neuverschuldungen zulässt. Ein Sparefroh ist Brunner allerdings nicht. Das Defizit hätte auch geringer ausfallen können, und Österreichs Gesamtverschuldung wird in den kommenden Jahren nicht zurückgehen.

Magnus Brunner kokettiert gern mit der Vorarlberger Knausrigkeit. Ein bisschen davon ließ er in seiner Budgetrede durchblitzen, wenn er etwa davon sprach, man müsse „das Anspruchsdenken gegenüber dem Staat wieder zurückfahren“. Das Prinzip „Koste es, was es wolle“, das die Budgetpolitik der Krisenjahre bestimmte, stammt von Brunners Amtsvorgänger Gernot Blümel. Der frühere Wiener ÖVP-Chef legte vor zwei Jahren mit dem Abschied von Sebastian Kurz auch seine Funktionen zurück. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Blümel wurden eingestellt. Gegen Kurz wird seit Mittwoch in einem ersten Gerichtsverfahren wegen Verdachts auf falsche Zeugenaussage verhandelt (siehe Seite 10). Hauptzeuge ist der frühere Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid. Für Brunner ging es zu Beginn seiner Amtszeit darum, das Ressort wieder vom schlechten Image zu befreien. Er strich den Posten des Generalsekretärs und kürzte die Ausgaben für Inserate.

Grundschliff in Parteipolitik

Paradoxerweise mögen die Österreicherinnen und Österreicher ihre Finanzminister. Auch Brunners Beliebtheitswerte sind im Vergleich zu seinen Regierungskollegen gut. Vielleicht liegt es an seinem Erscheinungsbild. Der täglich tadellos frisierte und rasierte Brunner ist gerade so adrett, dass er nur im Ansatz eitel wirkt. Kein anderer Minister trägt zum Anzug ein weißes Stecktuch in Rechteckfaltung und Hemden mit Manschetten. Dazu verströmt er eine manierliche Ruhe, nach der sich das Publikum nach all der Aufregung um Kurz sehnen dürfte.

Brunner steht bei oberflächlicher Betrachtung für Sachpolitik pur. Tatsächlich hat er auch das parteipolitische Machtspiel von Beginn an gelernt. Den Grundschliff erhielt der heute 51-Jährige als Trainee der Industriellenvereinigung. Seine berufliche Karriere begann Brunner 1999 als Büroleiter des Vorarlberger Landeshauptmanns Herbert Sausgruber. Beide stammen aus Höchst. Zur Schule ging Brunner ins katholische Privatgymnasium der Zisterzienser Mehrerau, wohin das gehobene Bürgertum von Bregenz und Umgebung seinen Nachwuchs schickt. Nach dem Jus-Studium in Innsbruck absolvierte er 1998 noch ein Master-of-Law-Programm am elitären King’s College in London. Seitdem nennt er sich „Dr. Magnus Brunner, LL.M.“.

Von 2000 bis 2004 sammelte er praktische politische Erfahrungen als Gemeinderat in seiner Heimatstadt Höchst. Schon als junger Mann war er mit den politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern in Vorarlberg bekannt. Im katholischen Cartellverband legte er sich den Couleurnamen Hamlet zu. Shakespeare-Verse kennt er aus seiner Zeit in England fast so gut wie Details des Nettofinanzierungssaldos.