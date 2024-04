„Flüchtlinge integrieren sich in Dörfern und Kleinstädten besser“

Wie stehen Sie zum Familiennachzug, der fast ausschließlich nach Wien geht?

Pressl

Der Gemeindebund hat nach 2016 festgestellt, dass es viele Flüchtlinge dorthin zog, wo die Sozialgelder höher waren. Und das war oft Wien. Auch die Anonymität und der Anschluss an die eigene Community in der Großstadt zog sie an. Die Familien, die jetzt nachkommen, können nur noch dorthin gehen, wo ihre Angehörigen bereits sind.