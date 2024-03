FPÖ-Chats zu ORF: „Wrabetz weg“, „Thür verhindern“, „Gabalier auf Ö3“

Die FPÖ-Führungsriege ist im Frühjahr 2019 sehr unzufrieden. Es sei „schlimmer als je zuvor“ – gemeint ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ORF), über den Harald Vilimsky, Heinz-Christian Strache, Norbert Steger und weitere hochrangige blaue Politiker in einer WhatsApp-Gruppe herziehen. „Unfassbare Propaganda“ sei das, wofür die Österreicherinnen und Österreich Gebühren zahlen müssten.

Harald hat zu 100% recht. So schlimm wie derzeit war es noch nie! Und eine Erneuerung mit Wrabetz ist ja ohnehin unmöglich

Wo sind denn die Leute für das neue Management?? Wir haben Schrom [...] hochgehievt und Wagner den Report gegeben. Heute ist es schlimmer als es je war! Auch in der ZIB2. Thür verarscht uns zudem auf Twitter. Müssen endlich auf den Tisch hauen. Wrabetz weg, Gebühren weg. Dann wird sich auch nicht viel ändern, aber es gibt zumindest Genugtuung und Leute müssen für diese unfassbare Propaganda wenigstens nichts mehr zahlen.

Ein Jahr davor, im Mai 2018, schickt der nunmehrige EU-Spitzenkandidat der FPÖ, Harald Vilimsky, einen Artikel der Wiener Zeitung in die Gruppe, in der Martin Thür als neuer ZIB2-Moderator gehandelt wird, mit den Worten: „Freund ist der nicht. Und zudem profilierungssüchtig.“ Und der frühere ORF-Stiftungsratschef Norbert Steger schreibt, als es in der Gruppe um Wolfgang Wagner als ORF-Report-Chef geht (laut manchen Blauen eine „Fehlbesetzung“):