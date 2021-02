"FPÖ Fails": Anonyme Rassisten-Jäger

"Wir wollen aufzeigen, wie die FPÖ tickt und wie weit Nazis noch in der Partei unterwegs sind", erzählt der Mitbetreiber. "Wir haben uns oft gefragt: Warum machen wir das? Bei mir sind die Gründe sehr persönlich. Mein Großvater wurde im KZ ermordet. Mir war immer klar, dass so etwas nie wieder passieren darf." FPÖ-Fails will der Übermacht der FPÖ im Internet etwas entgegensetzen. Die Partei ist in den sozialen Medien ein Platzhirsch. Lange Zeit erhielten andere Parteien auf Facebook nur einen Bruchteil der Interaktionen. Mit Medien wie "unzensuriert. at" und "FPÖ-TV" schaffen sich die Blauen online eine Parallelwelt, in der Falschmeldungen oft unwidersprochen bleiben. "Eigentlich wäre das, was wir tun, eine wichtige Aufgabe der Opposition, die sie leider komplett vernachlässigt." Vielleicht auch aus Scheu vor den Methoden, derer sich "FPÖ Fails" bedient.