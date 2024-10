FPÖ-Mann Walter Rosenkranz: Wird er Nationalratspräsident?

Anfang September gab es die ersten medialen Spekulationen, der freiheitliche Volksanwalt Walter Rosenkranz, 62, könnte im Falle eines FPÖ-Wahlsiegs Nationalratspräsident werden. Denn auf der FPÖ-Bundesliste für die Wahl am 29. September fand sich auch sein Name. Am Freitag sprach Rosenkranz Klartext: Er werde die Volksanwaltschaft verlassen und in den Nationalrat zurückkehren; doch sei dies kein Hinweis darauf, dass ihn die FPÖ für die Position des Nationalratspräsidenten nominieren werde. Verweigern würde er sich aber nicht, denn: „Ich bin Parteisoldat.“

Das bewies Rosenkranz im Jahr 2022. Nachdem einige Angefragte Parteichef Kickl abgesagt hatten, musste Rosenkranz als blauer Kandidat für die Bundespräsidentschaftswahl ran – wissend, dass er nur verlieren kann. Am Ende erhielt er immerhin 17,7 Prozent. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen wurde mit 56,7 Prozent wiedergewählt.