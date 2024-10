Wieso die Nationalratswahl keine Kanzlerwahl ist

Dass eine Regierungsbildung nach der jüngsten Nationalratswahl schwierig werden könnte, war schon vor dem Urnengang klar. Nach ersten Gesprächen mit den Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien, hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen keinen Regierungsbildungsauftrag erteilt – und Herbert Kickl (FPÖ), Karl Nehammer (ÖVP) und Andreas Babler (SPÖ) stattdessen zurück zum Start geschickt. Sie sollen in Gesprächen Lösungen für die „Niemand-will-mit Kickl“-Pattsituation finden. Ebenjener FPÖ-Parteichef machte am gestrigen Montag im Rahmen einer Pressekonferenz ein weiteres Mal klar, dass es eine von der FPÖ geführte Regierung ohne ihn nicht geben werde. Und schoss dabei intensiv in Richtung Karl Nehammer, dem Obmann jener Partei, mit der Kickl am liebsten koalieren möchte.

Herbert Kickl bezieht sich in dieser Wortmeldung darauf, dass sich ÖVP-Chef Karl Nehammer nie einer Wahl stellen musste. Damit hat er recht, denn Nehammer kam unverhofft zu seinem Amt als Bundeskanzler: Weil die Grünen die Regierungskoalition mit der ÖVP unter ihrem damaligen Vorsitzenden Sebastian Kurz im Oktober 2021 aufgrund der ÖVP-Korruptionsaffäre nicht fortführen wollten, installierte die Volkspartei zuerst Außenminister Alexander Schallenberg als Kanzler, ehe im Dezember Karl Nehammer übernahm. Möglich waren diese Personalrochaden, weil beide Personen das Vertrauen von einer Mehrheit der Abgeordneten hinter sich vereinen konnten.

Dass Karl Nehammer jetzt vom zweiten Platz aus auch weiterhin den Anspruch stelle, Bundeskanzler zu bleiben, interpretiert Kickl als „eine grobe Missachtung des demokratischen Wahlergebnisses“. Nehammer sei bereits ohne Wahl Kanzler geworden, „jetzt hat´s aber diese Kanzlerwahl gegeben“ und bei dieser sei Nehammer abgewählt worden.

Die Nationalratswahl als Kanzlerwahl?

Personenwahlen gibt es in Österreich nur auf zwei Ebenen: Zum einen wird der Bundespräsident für eine Amtszeit von sechs Jahren direkt vom Wahlvolk gewählt. Zum anderen dürfen die Bürger:innen im Burgenland, in Oberösterreich, in Kärnten, in Salzburg, in Tirol und in Vorarlberg ihre:n Bürgermeister:in direkt wählen. In Wien, Niederösterreich und der Steiermark trifft diese Entscheidung der Gemeinderat. Aber wie sieht es bei der Nationalratswahl aus?

„Die Annahme, dass am 29. September der Bundeskanzler gewählt wurde, ist falsch. Da wurde der Nationalrat gewählt“, sagt Kathrin Stainer-Hämmerle, Politikwissenschaftlerin an der FH Kärnten. Bundeskanzler:in könne grundsätzlich jede Staatsbürger:in werden, „man muss nicht einmal für den Nationalrat kandidieren oder Mitglied des Parlaments sein“, so Stainer-Hämmerle. Beachten müsse der Bundespräsident, der eine:n Bundeskanzler:in ernennt, lediglich, dass die Person auf den Rückhalt der Mehrheit im Parlament vertretenen Abgeordneten bauen kann, sodass eine angelobte Regierung nicht Tags darauf per Misstrauensantrag im Nationalrat abgewählt werden könnte. „So konnte auch Brigitte Bierlein, die parteilos gewesen ist, Kanzlerin werden“, erklärt die Expertin.