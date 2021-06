Kleines Geständnis an diesem casual friday: Ich stehe aktuell ein wenig zwischen Stühlen; plötzlich Sommer, die ersten Impftermine im persönlichen Umfeld sind überstanden, das Leben kehrt mit all seiner Pracht, Wucht und Lautstärke zurück. Und dann all diese Fragen: Bin ich noch sozial verträglich? Muss ich zum Public Viewing? Die ersten Flüge buchen? Muss ich Spaß haben und womöglich proaktiv das Leben feiern? Und jetzt?, frag ich mich – und natürlich hat mein Kollege Sebastian Hofer dieses diffuse Post-Corona-Gefühl in einem Essay für Ihr Lieblingsmagazin bereits auf den Punkt gebracht.