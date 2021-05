ÖFB: Die Kuh auf dem Eis

Allerdings: Die Gedankenspiele sind obsolet. ÖFB-Präsident Leo Windtner hat die Marschroute bereits festgelegt: „Die handelnden Personen müssen die Ärmel aufkrempeln und überlegen, wie wir die Kuh wieder vom Eis bringen.“



Schon in drei Wochen tritt die Kuh, sprich: die österreichische Nationalmannschaft, bei der Europameisterschaft an. Normalerweise wäre das ein Volksfest für Verband, Publikum und Medien. Leider sind Länderspiele in letzter Zeit verlässlich zu Liebestötern geworden. Zeitungen drucken verheerende Kritiken, ÖFB-Präsident Windtner appellierte öffentlich, „den Reset-Knopf“ zu drücken, Fans fordern in Internetforen den Rücktritt des Teamchefs.