Geht Lena Schilling in die Politik?

Schilling wurde als Klimaaktivistin im Wiener Erholungsgebiet Lobau bekannt, mit Kapuzenpullover und Megafon in der Hand. Mit gerade einmal Anfang 20 wurde sie zum Gesicht des Protests gegen den Lobautunnel und die Stadtstraße. Mittlerweile hat sie ein Buch geschrieben, kommentiert regelmäßig in der „Kronen Zeitung“ und tritt im Fernsehen auf. Schon in der Lobau wurde Schilling häufig nach einem Wechsel in die Politik gefragt. Damals lautete die Antwort: Nicht unter den jetzigen Umständen.