profil-Herausgeber und Chefredakteur Christian Rainer diskutiert heute ab 19:00 Uhr mit der neuen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bei "Krone-TV".

Pamela Rendi-Wagner ist die neue Vorsitzende der SPÖ. Am Bundesparteitag in Wels erhielt sie 97,8 Prozent der Delegiertenstimmen und ist damit die erste Frau an der Spitze der österreichischen Sozialdemokratie.

Das Straucheln in der Oppositionsrolle und der unrühmliche Abgang von Christian Kern haben der SPÖ im vergangenen Jahr zugesetzt. Mit der frisch gekürten Parteichefin Rendi-Wagner soll nun alles anders werden. Kann Sie das schaffen?

Die neue Bundesparteivorsitzende stellt sich heute um 19 Uhr live auf "Krone.at" den Fragen von Moderatorin Katia Wagner, profil-Herausgeber Christian Rainer, dem langjährigen SPÖ-Abgeordneten Josef Cap und OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.