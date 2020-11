Gericht gibt Rothschild-Nachkommen Recht

Hoguet und sein Anwalt fordern die Abberufung des Magistrats als Stiftungsverwalter. In einem ersten Schritt beantragte Hauser, statt des Magistrats einen so genannten Kollisionskurator einzusetzen, der die Interessen der Stiftung vertritt. Der Antrag war erfolgreich. Per Beschluss vom 6. November bestellte das zuständige Bezirksgericht Hietzing den Linzer Rechtsanwalt Dietmar Lux zum Kollisionskurator. Die Begründung der Richterin folgt der Argumentation von Hoguet-Anwalt Hauser: Es sei unvereinbar, dass der Magistrat sowohl Verwalter als auch eventuell Begünstigter der Stiftung sei. Überdies bestehe eine klare Interessenkollision, wenn der Magistrat die Stiftung in Verfahren gegen den Magistrat vertreten müsse.