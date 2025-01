Gerüchte über Ö3-Privatisierung: Verliert der ORF sein Steckenpferd?

Die Forderung ist nicht neu. Bereits der frühere Finanzminister Karl-Heinz Grasser wälzte entsprechende Pläne, die vor allem bei den Privatradio-Betreibern freudig aufgenommen wurden. Erst 2023 hatte der von FPÖ in den Stiftungsrat entsandte Anwalt Niki Haas den öffentlich-rechtlichen Anteil des Ö3-Programms als gering bezeichnet. Auch Teile der Neos wollten die Cashcow des ORF an Private verkaufen. Bei den Junos, der Jugendorganisation der Neos, steht diese Forderung schon seit 2010 im Programm, privatisiert werden sollen alle Sender außer Ö1 und FM4.

Am Donnerstag der Vorwoche versuchte der Ö3-Chef Michael Pauser sein Personal zu beruhigen, er kommentierte, welche Szenarien unter Schwarz-Blau vorstellbar wären. Ein Sparkurs für den ORF würde bedeuten, dass Stellen nicht mehr nachbesetzt werden, mutmaßlich könne sich kein österreichischer Mitbewerber eine Übernahme von Ö3 leisten. Die Belegschaft möchte wissen, was das konkret für sie bedeuten würde: Allen würde eine Kündigung drohen und sie müssten sich wohl neu bewerben, auch die Älteren – eine düstere Aussicht in Österreichs gebeutelter Medienlandschaft. Die Zahl der arbeitslosen Journalisten und Journalistinnen stieg in Österreich 2024 um 15 Prozent auf 876, so das AMS.

Gegenüber profil will sich die Presseabteilung des ORF nicht zu den Privatisierungsgerüchten äußern.

Dass Ö3 Begehrlichkeiten bei privaten Medienmachern weckt, ist kaum verwunderlich. Der Sender ist hochprofitabel. Ein Viertel der Werbe-Einnahmen des ORF kommen von Ö3. 2024 waren laut dem Blog „Die Medien“ von “Der Standard”-Journalisten Harald Fidler 50 Millionen Euro. Ö3 erreicht täglich mehr als zwei Millionen Menschen, es ist eine der stärksten Marken des ORF. Abseits der Popularmusik liefert Ö3 auch öffentlich-rechtliche Information und ist die einzige 24-Stunden-Radio-Nachrichtenredaktion Österreichs. Sendungen wie die Sternstunde mit Star-Astrologin Gerda Rogers oder „Frag das ganze Land” und auch Events wie das „Ö3 Weihnachtswunder” polarisieren - eines kann man aber nicht leugnen: Sie haben ein Publikum und finanzieren durch die Einnahmen andere Sender und Programme des ORF, die kommerziell nicht erfolgreich sind.

„Ein Argument für die Privatisierung lautet, dass Ö3 aufgestellt ist wie ein privater Sender. Aber Ö3 ist natürlich trotzdem auch ein Anbieter von Nachrichten”, sagt Leonhard Dobusch. Er ist Professor an der Universität Innsbruck, Mitgründer des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts und saß sechs Jahre lang im ZDF-Fernsehrat. Seit 2022 Mitglied des ZDF-Verwaltungsrats.