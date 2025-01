Schon in der türkis-blauen Regierung von 2017 bis 2019 verschob die FPÖ Steuergeld von professionellen Medien zu ihr genehmen, rechten Kanälen: Kickl vergab als Innenminister rund 19.000 Euro an die mittlerweile eingestellte rechtsextreme Wochenzeitung „Wochenblick“. Im selben Zeitraum warb Kickl laut Medienhaus Wien um 8700 Euro im „Standard“ und laut Medientransparenzdatenbank um 10.000 Euro im profil. Insgesamt schaltete Kickls Innenministerium Werbung um über drei Millionen Euro, mehr als die Hälfte ging an „Österreich“, die „Kronen Zeitung“ und „Heute“. Aus allen FPÖ-geführten Ministerien zusammen flossen laut parlamentarischen Anfragebeantwortungen rund 100.000 Euro an rechte und rechtsextreme Medien.