Zitate der Woche: "Ich wäre gerne im Schanigarten gesessen"

"Auch ich wäre gerne in einem Schanigarten oder in einem anderen Gastgarten gesessen. Aber es ist jetzt nicht die Zeit für Öffnungen." - Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigt den Oster-Lockdown im Osten an.



"Wir wollen in dieser Phase, in dieser kurzen überschaubaren Phase, wirklich den Betrieb massiv runternehmen." - Anschober wirbt für "ruhige Ostern", eine "Osterruhe" bzw. eine "Cool Down Phase".



"Wir müssen die nächsten acht bis zehn Wochen noch durchstehen, bis ein größerer Teil der Bevölkerung durchgeimpft ist." - Schanigarten eher in weiter Ferne, weiß auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.