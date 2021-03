Wer wird wann geimpft? Versuch einer Prognose

Skepsis ist angebracht, denn die Prognosen der Bundesländer stützen sich auf die Lieferzusagen von Herstellern und Bundesregierung: Acht Millionen Impfdosen sollen über den EU-Verteilungsschlüssel bis Ende Juni eintreffen - für fünf Millionen impfwillige Personen, also zwei Drittel der impfbaren Bevölkerung. Kann die Kalkulation stimmen? Im Tiroler Bezirk Schwaz, in dem jedem Einwohner schon jetzt eine Dosis angeboten wurde, griffen bisher 72 Prozent zu. Damit sich alles bis zum Sommer ausgeht, müssten die Österreicher also durchschnittlich weniger impfwillig sein als die Schwazer. Und der schwedisch-britische Hersteller AstraZeneca müsste seine Zusagen künftig einhalten. Im ersten Quartal wurde bisher erst die Hälfte der versprochenen Menge geliefert, für April gibt es derzeit laut Gesundheitsministerium noch keine konkrete Prognose. AstraZeneca sollte immerhin ein Viertel aller geplanten Dosen bis zum Ende des zweiten Quartals liefern.

Impfung taugt zur Trendwende

Fest steht: Die Impfung taugt zur Trendwende. Das zeigt sich deutlich bei den über 85-Jährigen, von denen bereits die Mehrheit geimpft ist. Die Corona-Todesfälle gingen in dieser Altersgruppe stark zurück. Die größte Gefahr besteht nun für Menschen zwischen 65 und 85 Jahren. Die wenigsten von ihnen sind immunisiert. Zuletzt änderte das Impfgremium seine Empfehlungen: Bei der Impfstoffverteilung soll noch stärker als bisher nach Altersgruppen priorisiert werden - exponierte Berufsgruppen, etwa Polizisten und Lehrer, wurden nach hinten verschoben, wenn sie noch nicht dran waren. Doch alle über 65-Jährigen werden frühestens Anfang oder Mitte Mai durchgeimpft sein - damit kalkulieren jedenfalls die Länder Wien, Niederösterreich und die Steiermark. In Tirol könnte diese Gruppe früher drankommen.



Auf profil-Anfrage wagten nur diese vier Länder einen einigermaßen konkreten Fahrplan für die Phase 3 - also das Impfen der Gesamtbevölkerung im zweiten Quartal 2021. Wobei von allen befragten Bundesländern nur die Bundeshauptstadt davon ausgeht, bis Ende Juni durch zu sein. Friseure, Physiotherapeuten oder Kellner - die sogenannten körpernahen Berufsgruppen - dürfen nach derzeitiger Rechnung im Mai oder Juni mit einer Impfung rechnen. Für Supermarktkassiere, angestellte Home-Officer und Selbstständige heißt es: Bitte bis Juni oder sogar Juli warten. Früher dran käme nur, wer etwa wegen einer Autoimmunerkrankung zur Risikogruppe zählt.



Tirol, bekanntlich Hotspot für die Südafrika-Variante, könnte schneller durch sein als andere - und mit Phase 3 bereits im Mai starten. Immerhin half die EU mit einem Sonderkontingent für den Bezirk Schwaz aus.



Die österreichweit 200.000 zusätzlichen Pfizer-Dosen aus einer vorgezogenen Lieferung werden sich dagegen kaum bemerkbar machen. Dividiert durch zwei (zwei Dosen pro Impfwilligen) und nach Bevölkerungsschlüssel auf die Bundesländer verteilt, bleibt nicht mehr allzu viel über. Der Sprecher der NÖ-Impfkoordination: "Das verimpfen wir an einem Wochenende."