Gewalt in der Schule: "Erst Thema, wenn etwas passiert"

profil: Haben Sie die unlängst veröffentlichten Zahlen zu Gewalt in der Schule überrascht? Birgit Satke: Bei Rat auf Draht haben wir im letzten Jahr eine leichte Steigerung der Beratungsgespräche zu Gewalt in der Schule festgestellt, darum haben sie mich nicht verwundert. Im Jahr 2017 hatten wir knapp über 400 Anfragen zu sowohl physischer als auch psychischer Gewalt in der Schule, im Jahr 2016 waren es 380. Zum Thema Gewalt insgesamt, in der Familie oder in Beziehungen, waren es 2300 Anfragen im letzten Jahr.