Giftige Mischung: Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und Maskenverweigerer

Samstag, 16. Jänner. Gefrorener Schnee knirscht auf Asphalt, scharfer Wind rötet die Wangen, die Sonne strahlt kalt und am Wiener Heldenplatz formiert sich ein Zug: Gestalten in klinisch weißen Overalls mit gasmaskenartigen Vorrichtungen im Gesicht, drehen und winden sich in unheimlicher Langsamkeit zu klirrenden Tönen, Marschtritten und einer metallischen Lautsprecherstimme:

„Schützt die Ungeborenen! Verzichtet auf ihre Zeugung!“

„Verratet Eure Nachbarschaft!“

„Regelbrecher an die Wand!“

„Maskenpflicht ein Leben lang!“

„Unterwerft Euch!“

„Impfgegner entrechten!“

„Unser Atem tötet!“

Lesen Sie die Geschichte von Thomas Hoisl, Naz Kücüktekin und Christa Zöchling in der aktuellen Printausgabe oder als E-Paper!