Die Staatsanwaltschaft Wels verdächtigt 16 Personen, Teil einer kriminellen Organisation zu sein, die seit über einem Jahrzehnt illegales Glücksspiel betreibt. Die Gruppierung aus dem Großraum Wels ist für Finanzpolizei-Chef Wilfried Lehner „umsatzmäßig mit Sicherheit die größte, aber auch offensivste, die in Österreich am illegalen Glücksspielmarkt agiert“.

Unter Insidern ist die Organisation als „Kajot-Gruppe“ bekannt – benannt nach dem Markennamen der Spielautomaten. Wie konnte diese Gruppierung so stark werden, dass sie zu ihrer Hochphase bis zu 55 illegale Automatensalons mit einem geschätzten Jahresgewinn von sieben Millionen Euro betrieb? Eine These der Ermittler: Die Betreiber hatten einen Informationsvorsprung.

Die Ermittler verdächtigen gleich mehrere Beamte, geheime Informationen an die Gruppierung durchgestochen zu haben.

Schon länger war den Finanzpolizisten bei Razzien in illegalen Glücksspiellokalen aufgefallen, dass die Eingangstüren beim Eintreffen der Beamten bereits verriegelt und die Automaten abgedreht waren. Wurden die Betreiber gewarnt?

Dafür spricht eine WhatsApp-Gruppe namens „Finanz“, die Kriminalpolizisten auf den Handys der mutmaßlichen Bandenmitglieder fanden. Darin wurden Warnungen über anstehende Kontrollen ausgetauscht, das klingt dann so: „Finanzamt ist in Haid unterwegs! Bitte die Mitarbeiter informieren.“ In Haid betrieb die Gruppierung ein Automatenlokal.