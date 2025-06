Halbe-Halbe im Alter: Was die Regierung bei den Pensionen plant

Am Montag präsentierte Sozialministerin Korinna Schumann, SPÖ, die Details: Dieses Modell soll einen langsamen Übergang zwischen Beruf und Ruhestand ermöglichen. Halbe-Halbe für Senioren, sozusagen. Ziel ist, dass Menschen dadurch insgesamt später in Pension gehen, bei Möglichkeit sogar nach dem gesetzlichen Antrittsalter. Solange sie in Teilpension sind, zahlen sie auch noch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge.

Anwärterinnen und Anwärter müssen dafür ihre Arbeitszeit zwischen 25 und 75 Prozent reduzieren und einen Anspruch auf eine Alterspension haben. Das Sozialministerium rechnet die komplizierte Materie an einem Beispiel vor: Ein Mann, 63 Jahre alt, könnte in Korridorpension gehen – zwei Jahre vor dem üblichen Pensionsantritt. Laut seinem Pensionskonto stehen ihm 3000 Euro brutto zu. Er beschließt in Absprache mit seinem Arbeitgeber, die Arbeitszeit um 50 Prozent zu reduzieren. Das bedeutet, dass auch 50 Prozent seines Kontos geschlossen werden. 1500 Euro liegen also noch auf dem Pensionskonto, sie werden weiter an die Inflation angepasst und angespart. Die anderen 1500 Euro stehen ihm noch als Teilpension zu. Allerdings mit einem Abschlag. Für jedes Jahr, das der Mann in Korridorpension ist und nicht bis zur üblichen Alterspension voll arbeitet, werden ihm 5,1 Prozent abgezogen. Das macht also insgesamt ein Minus von 10,2 Prozent und ergibt damit monatlich eine Teilpension in Höhe von 1347 Euro.