Halbe Kraft voraus – Warum Teilzeit auf dem Vormarsch ist

Teilzeit ist in Österreich auf dem Vormarsch, aber nicht wegen der „Work-Life-Balance“. Wer mehr arbeiten will, wer nicht mehr arbeiten kann – und wie man mehr Menschen zu mehr Arbeitsstunden bewegen könnte.

„Seine Hüfte kostet genauso viel wie meine – und ich arbeite mehr als 40 Stunden.“ Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hätte gerne „volle Sozialversicherungsbeiträge“ von Menschen, die Teilzeit arbeiten, obwohl sie gesund und ohne Betreuungspflichten sind. Vor einem riesigen blauen LED-Screen sitzt Mikl-Leitner mit zwei niederösterreichische Wirtschaftsvertretern und WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr – es geht um die Zukunft der Baubranche. Teilzeit soll sich nicht mehr lohnen, Teilzeit sei „asozial“, sagt Mikl-Leitner am zweiten niederösterreichischen „Zukunftstag“ vor 600 Menschen. „Wenn jemand Work-Life-Balance braucht, dann soll er sie leben, aber nicht auf unsere Kosten.“ Die Öffentlichkeit müsse „wachgerüttelt“ werden, weil immer weniger Vollzeitarbeitende das System tragen würden, heißt es dazu später aus ihrem Büro. Tatsächlich ist (in absoluten Zahlen) nicht bekannt, wie viele Menschen in Österreich wie viele Stunden arbeiten. Exakt wissen das nur die jeweiligen Arbeitgeber. „Teilzeit“ kann alles sein, was unter der im jeweiligen Kollektivvertrag festgelegten Vollzeit liegt. Insgesamt liegt die Teilzeitquote in Österreich weit über dem EU-Schnitt (siehe Grafik). Doch die allermeisten Teilzeit-Beschäftigten tun dies keineswegs freiwillig. Würden die Abgaben auf Teilzeit erhöht, träfe dies besonders viele Niedrigverdiener. Laut einer Befragung von TQS Research & Consulting arbeiten drei Prozent der 1000 Befragten freiwillig Teilzeit – auf die arbeitende Gesamtbevölkerung umgerechnet (rund 4,4 Millionen) wären das rund 132.000 Menschen in Österreich. Die würden nur „ein bisserl“ arbeiten und „ein bisserl“ in das Sozialsystem einzahlen, meinte TQS-Geschäftsführer Dieter Scharitzer zu der Studie. Demgegenüber stehen laut WIFO 139.000 Menschen, die unfreiwillig in Teilzeit arbeiten. Und auch in der TQS-Befragung werden als überwiegende Motive für Teilzeit Betreuungspflichten und Ausbildung angegeben.

© profil © profil Aus- oder Weiterbildung ist ein Hauptgrund für Teilzeit bei Männern.

Besserverdiener wollen Teilzeit Zum Arbeitsmarkt gehören immer zwei: Es gibt Branchen, die grundsätzlich nur wenige Vollzeitstellen anbieten – dazu zählt zum Beispiel der Handel, so Ökonomin Christine Mayrhuber vom WIFO. Einkommensschwache Arbeitnehmerinnen würden gerne Stunden aufstocken, so eine Analyse des arbeitnehmernahen Momentum Instituts, aber können das nicht, weil die Arbeitgeber nicht mehr Stunden anbieten. Mitunter ist es für Arbeitgeber abgaben- und steuertechnisch günstiger, eine Arbeitskraft nur in Teilzeit zu beschäftigen.

Teilzeit ist in Österreich weiblich. 2023 arbeitete knapp die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen in Österreich Teilzeit, bei den Männern waren es nur 13,4 Prozent. Hauptgrund für die Geschlechterungleichheit sehen Expertinnen von WIFO, AMS und Arbeiterkammer in der traditionellen Alleinzuständigkeit von Frauen für familiäre Betreuungspflichten. Frauen leisten durchschnittlich fünf Stunden unbezahlte Sorgearbeit pro Tag, Männer im Schnitt nur die Hälfte davon. Das spiegelt sich in den Motiven für Teilzeitarbeit wider: Während Frauen vor allem aufgrund von Betreuungspflichten keine Vollzeitjobs annehmen können, nutzen Männer reduzierte Arbeitszeit eher für Fortbildungen (siehe Grafik). Eine „Katastrophe“ sieht Arbeitsmarktexpertin Iris Appiano-Kugler vom AMS in den aus der Teilzeit resultierenden niedrigen Pensionsbezügen, die Frauen in die Altersarmut drängen. Wer Österreichs Teilzeitquote senken will, der muss bei der Gleichberechtigung ansetzen, sagen WIFO, AMS und Arbeiterkammer unisono.

© profil © profil Rund 40 Prozent der Frauen in Teilzeit arbeiten in diesem Modus weil sie familiäre oder anderweitige Betreuungspflichten haben. In den vergangenen zehn Jahren stieg die wöchentliche Arbeitszeit nur bei den 60- bis 65-Jährigen. Grund dafür ist das steigende Pensionsantrittsalter der Frauen. In allen anderen Altersgruppen sank die wöchentliche Arbeitszeit. Die Teilzeitquote steigt, seitdem sie von der Statistik Austria erfasst wird. Den stärksten Rückgang in der Wochenarbeitszeit gab es im obersten Dezil nach Bruttostundenlohn. Wer gut verdient, kann es sich leisten, die Wochenarbeitszeit zu reduzieren. Frage der Gesundheit Das Land Niederösterreich will Ärztinnen und Ärzte mit einem Vollzeitbonus aus der Teilzeit locken. Laut Sybille Pirklbauer von der Arbeiterkammer könnte ein solcher Bonus eine Diskriminierung von Teilzeit-Beschäftigten darstellen, zudem würden Mehrzahlungen wenig Erfolge zeigen. In Oberösterreich habe man einen Betrieb begleitet, der neue Bewerber erst mit einer verkürzten Arbeitszeit bei vollem Gehalt locken konnte. Vielen Menschen gehe es nicht um die „Work-Life-Balance“, sondern um ihre Gesundheit – sie können nicht mehr und würden eher ganz ausfallen, bevor sie Vollzeit arbeiten. Mit weniger Arbeitsstunden wäre es zudem möglich, Menschen länger bis zur Pension in der Erwerbstätigkeit zu halten. Weitere Anreize sieht die WIFO-Ökonomin Mayrhuber in guter Entlohnung und einem den Qualifikationen entsprechenden Einsatz. Für Frauen nach der Karenz wäre das Recht auf Rückkehr in die Vollzeitarbeit eine Anregung, auch das würde Flexibilität vom Arbeitgeber fordern. Entscheidungen über das Beschäftigungsausmaß würden wesentlich stärker von der Frage beeinflusst, welchen Betreuungsaufgaben aktuell nachzugehen ist, als davon, ob die eigene Pension oder das Arbeitslosengeld in Zukunft geringer ausfallen werden. Die „Work-Life-Balance“ scheint jedenfalls nicht der Grund zu sein, der die Mehrheit in die Teilzeit treibt.