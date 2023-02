Die Ausgangssituation: Laut Statistik Austria lebten am 1. Jänner 9.106.126 Menschen in Österreich, 127.197 Personen mehr als im Jahr davor. Von diesen 9,1 Millionen Einwohnern sind 4,3 Millionen Erwerbstätige, worunter der Volksmund die „arbeitstätige Bevölkerung“ versteht. Unter den Erwerbstätigen sind nach Daten aus 2021 3,8 Millionen unselbstständig Beschäftigte.

Um sie geht es in diesem Artikel – und in einer Diskussion, die Martin Kocher, Minister für Arbeit und Wirtschaft auf einem ÖVP-Ticket, vergangene Woche in einem „Kurier“-Interview anstieß. Denn von den 3,8 Millionen unselbstständig Beschäftigten arbeiten 29,4 Prozent in Teilzeit, also weniger als die gesetzlich (derzeit 40 Stunden pro Woche) oder kollektivvertraglich (etwa im Handel: 38,5 Stunden) festgeschriebenen Vollzeit-Stunden. Auffällig ist der Gender Gap: 49,6 Prozent der Frauen sind in Teilzeit, aber nur 11,6 Prozent der Männer. Ob Mann, ob Frau – im Europa-Vergleich gibt es nur in den Niederlanden und in der Schweiz mehr Teilzeitbeschäftigte.

Nun ist das in normalen Zeiten für den Arbeitsmarkt kein Problem. „Normal“ heißt, dass sich der Arbeitsmarkt halbwegs in Balance befindet. Die Arbeitgeber finden genug Arbeitnehmer – und umgekehrt. Aus dem Gleichgewicht ist der Arbeitsmarkt, wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist – was derzeit in Österreich nach einem starken Anstieg 2020, im ersten Jahr der Corona-Krise, erfreulicherweise nicht der Fall ist.

De-facto herrscht beinahe Vollbeschäftigung. Dennoch ist der Arbeitsmarkt nicht im Gleichgewicht. Denn den Unternehmen fehlen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Früher betraf dies vor allen Spezialisten wie Schweißer, Verfahrenstechniker und Elektromechaniker. Doch mittlerweile herrscht nicht nur ein „Facharbeitermangel“, sondern, wie Kocher vor einigen Monaten anmerkte, „ein chronischer und massiver Arbeitskräftemangel“. Auf der Mikroebene bedeutet dies ein Problem für Unternehmen, makropolitisch auch für die gesamte Volkswirtschaft Österreichs.

Messbar wird dieses Problem an der Zahl der Erwerbstätigen, also Unselbstständigen und Selbstständigen. „Die Erwerbspersonenzahl stagniert trotz wachsender Bevölkerung“, sagte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas im Dezember. Das liegt vor allem an der zunehmenden Alterung der Bevölkerung. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt bei Männern 78,9 Jahre, ein Plus von 16,5 Jahren seit 1951. Frauen werden im Schnitt 83,7 Jahre alt, um 15,9 Jahre mehr als 1951. Auf eine Person im Alter von 65 Jahren und mehr kommen in Österreich derzeit drei Personen im Erwerbsalter (20 bis 64 Jahre). Laut Prognosen wird dieses Verhältnis ab 2040 eins zu zwei betragen.

Wenn auch in Zukunft immer mehr Menschen in Österreich leben, aber - in Relation gesetzt - weniger davon arbeiten, geraten die sozialen Sicherungssysteme (Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung) unter Druck. Irgendwann reichen die einlangenden Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern nicht mehr aus, um die Leistungen für die Versichertengemeinschaft zu finanzieren.