Heeresgeschichtliches Museum: Aufstand der HistorikerInnen

Ein offener Protestbrief, gerichtet an Verteidigungsministerin Claudia Tanner, bekommt stündlich neue Unterstützer. Namhafte Historiker und Historikerinnen, Museumsleiter, Kuratoren, Kulturwissenschaftler und Kunsthistoriker aus dem In-und Ausland haben bereits unterschrieben.

Unter diesem Link können Sie den Protestbrief lesen.

Dass ein solcher Aufschrei notwendig wurde, liegt an einer einzigartigen Konstruktion: das heeresgeschichtliche Museum ist direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt und so ist auch die Bewertungskommission des Ministeriums zusammengesetzt: in ihr sitzen Militärs, Ministerialjuristen und Personalvertreter. Kein unabhängiger Experte, keine unabhängige Historikerin hat hier ein Wort mitzureden. Und so kommt es, dass sich der umstrittene, bisherige Direktor des Museums, Christian Ortner, wieder beworben hat und an aussichtsreicher Stelle gereiht wurde.

Das „Museum im Arsenal“, so hat es die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann in ihrem Roman „Malina“ genannt, gehöre, „ohne besonders aufzufallen zu den merkwürdigsten Einrichtungen Wiens“- so beginnt der Historiker Peter Melichar seinen Essay über das „Elend der Traditionspflege“ in diesem Haus, das in den vergangenen Jahren augenfällig wurde. Und zwar durch kleine und größere Skandale.