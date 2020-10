Heinz-Christian Strache: Ein patschertes Leben

Strache war schon in jungen Jahren politisiert worden. Er kommt aus dem äußersten rechten Spektrum, aus dem Umkreis von Neonazis. Darüber hat er die Öffentlichkeit, solange es ging, belogen, immer nur peu à peu zugegeben, was man ihm nachweisen konnte. In der Schule war es nicht so gut gelaufen, der Vater, ein Lebemann, der die Familie bald verließ, hatte noch am Wiener Lycée maturiert. Der Junior lernte das Handwerk des Zahntechnikers und holte die Matura in einer Abendschule nach. Während seiner Lehrjahre war Strache Stammgast auf der Bude der Pennälerverbindung „Vandalia" (wie auch Johann Gudenus), die einen so radikalen Ruf hatte, dass andere Burschenschaften nichts mit ihr zu tun haben wollten. Man focht dort mit Gesichtsschutz. So blieb Strache von hässlichen Narben verschont, doch nicht von der Welt des Rechtsradikalismus. In diesen Kreisen lernte er den notorischen Neonazi Gottfried Küssel kennen und andere Alt- und Jung-Nazis. Strache nahm auch an einer der berüchtigten Wehrsportübungen von Küssel teil.

„Entsetzlich" sei das gewesen, und er sei früher heimgefahren, sagte Strache später einmal. Seiner Karriere in der FPÖ tat das keinen Abbruch. Als Bezirksrat der FPÖ in Wien-Landstraße kämpfte Strache für ein Verbot des Schächtens. Im Gemeinderat sprach er gegen die drohende „Überfremdung".

Die einstigen Neonazi-Gedanken verblassten und machten mit der Zeit anderen irrationalen Welterklärungsmustern Platz, einer wilden Mischung aus antikapitalistischen, teils antisemitischen und rechten Verschwörungstheorien. Strache verbreitete in den vergangenen Jahren auf seiner Facebook-Seite dubiose Mitteilungen über Chemtrails, Kornkreise und Schauergeschichten über die „Bilderberger", jener handverlesenen Elite aus Politik und Wirtschaft, die sich einmal im Jahr zum Gedankenaustausch trifft und George Soros. Das hinderte Strache nicht daran, alles in seiner Macht stehende zu unternehmen, politisch rechts stehende israelische Politiker zu finden, die bereit waren, mit ihm aufzutreten.

Parallel dazu geriet er in denselben Sog und Rausch, in den auch Jörg Haider geraten war. Im Jahr 2004, als Gerüchte über horrende Parteispesen in der FPÖ die Runde machten, erklärte Strache, damals eben zum neuen FPÖ-Wien-Chef gekürt: „Niemals wieder dürfen Glücksritter, die nur an sich und nicht an die Gemeinschaft denken, in der FPÖ nach oben kommen.“ Die Streitereien zogen sich dann noch über ein Jahr hin und mündeten nach der Abspaltung Jörg Haiders und der Gründung des BZÖ im Jahr 2005 in eine öffentliche Schlammschlacht. Es war ähnlich wie heute, nur dass damals aus Straches Umfeld brisante Buchhaltungsunterlagen der Presse zugespielt wurden, sowie es heute aus Dominik Nepps Umfeld geschieht. Horrende Spesenrechnungen von FPÖ-Politikern tauchten auf, Unsummen an Reisekosten. Spesenkaiser war unangefochten Haider, der mit einem vertraglich von der Partei zugesicherten, recht luxuriösem Lebenswandel Aufsehen erregte. Als Strache als neu gewählter FPÖ-Obmann diese Spesen für die FPÖ einklagen wollte, verlor er den Prozess. Alles war von den Gremien der Partei genehmigt worden. Nun hofft Strache wohl auf einen ähnlichen Ausgang in eigener Sache. Die letzte Hoffnung, die ihm bleibt, wenn es mit dem Einzug im Gemeinderat nichts wird.