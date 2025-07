Als FPÖ-Chef Herbert Kickl am 21. Oktober mit einem kleinen, blauen Päckchen in das Büro von Bundespräsident Alexander Van der Bellen verschwand, fragte sich die Öffentlichkeit: Was hat Kickl in die Hofburg mitgebracht? Die Auflösung kam eine Stunde später, als das Gespräch beendet war, und erstaunte politische Beobachter: Es war „Idyllia Baby“, eine Eule von Swarovski, die die FPÖ im Angebot um 90 Euro ergattert hatte. Für die Freiheitlichen lag der Wert eher in der politischen Botschaft: Van der Bellen sollte damals die Entscheidung, wer den Regierungsbildungsauftrag erhält, weise treffen. Weise, wie eine Eule.