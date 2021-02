Kärntens schwierige Wahl

Ein Corona-Präventionskonzept musste in der vergangenen Woche noch adaptiert werden. "Für die rund 20.000 Wahlhelfer und Beisitzer stellen wir Selbsttests zur Verfügung", so Gerd Kurath, Leiter des Landespressediensts. Verpflichtend seien die Tests jedoch nicht, das würden auch die Vorgaben des Bundes "nicht hergeben". Pandemiebedingt verlief der Wahlkampf reduziert, es gab kaum Werbung und wenig Themen. Aber eine neue Partei: In Villach tritt eine Liste aus dem Spektrum der Corona-Leugner an.