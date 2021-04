Hugo Portisch: Der leidenschaftliche Welterklärer

Wie viele Generationen hatten seinen Redeschwall im Ohr? - die Dringlichkeit seiner Stimme, mit der er das Weltgeschehen klar und überschaubar zusammenfasste und dann die Geschichte hinter der Geschichte erzählte, ein Journalist in jeder Faser seines Daseins, sich nie gemein machend mit der Sache. Hugo Portisch wollte verstehen, aufklären und verstanden werden.

In jenen Jahren, in denen Portisch als Chefkommentator des ORF zwei, dreimal wöchentlich am Bildschirm zu sehen war, nicht nur mit seiner Stimme, auch ziemlich heftig gestikulierend, sagt ein kleiner Junge beim Friseur: er hätte gern eine Portisch-Frisur. So populär war Portisch.

So identitätsstiftend war dieser Journalist, Historiker, und Schwammerl-Experte; so vielen ein wahrer Freund, der seine Bekanntheit für eine gute Sache gern zur Verfügung stellte, unzählige Vorworte verfasste, für Bücher, die er für wichtig hielt. Vor drei Wochen noch nahm Hugo Portisch an einer Videokonferenz teil, ein bisschen müde, aber hellwach, wie Erhard Busek damals der Autorin auf Nachfrage erzählte. Busek hatte einen Termin verschoben, weil er Hugo Portisch unbedingt hören und sehen wollte. Jeder, dem sich die Gelegenheit bot, Portisch über die Lage der Welt reden zu hören, hätte sie ergriffen. Denn Portisch war ein Welten-Erklärer, der immer neu und überraschend argumentierte. Nie stand von vorherein und erwartbar fest, welche Position er einnehmen würde. Weil er sie selbst immer hinterfragte.

Im Grunde war seine Karriere vollkommen unösterreichisch, weil er das, was ihn groß gemacht hat - Wissensdurst und intellektuelle Eigenständigkeit - nie verraten hat.