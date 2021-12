Hutter zu Omikron: „14 Tage Quarantäne nicht nachvollziehbar“

14 Tage Absonderung, mit Maske vor dem Christbaum, ohne Möglichkeit, sich rauszutesten, ohne Rücksicht auf den Impfstatus. Das erwartet Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten. Dem Pandemie-Erklärer der ersten Stunde, Umweltmediziner und Epidemiologe Hans-Peter Hutter, geht diese Reaktion auf die neue Virusvariante zu weit.

Profil: Was genau stört sie an den Quarantäne-Regeln?

Hans-Peter Hutter: Es ist keine Frage, dass man in der derzeitigen Lage vorsichtig sein muss. Vieles ist noch unklar in Bezug auf die neue Virusvariante. Ich kann aber schon jetzt sagen, dass mit diesem Quarantänehammer übers Ziel hinausgeschossen wird. Eine 14-tägige Absonderung ohne Option zum Freitesten ist aus medizinischer Sicht nicht nachvollziehbar. Ich halte auf Basis dessen, was wir bisher über Omikron wissen, eine Quarantänedauer zwischen sieben und maximal zehn Tagen für ausreichend. Wobei ich für Menschen, die sich alle zwei Tage testen, ab dem siebenten Tag die Möglichkeit einräumen würde, sich aus der Quarantäne rauszutesten.